Sense problemes per a la Juve

Pocs equips hi ha a Europa fiables com la Juventus. L'equip bianconero regna a Itàlia, on ha guanyat els darrers cinc scudetti –tres amb Antonio Conte i dos amb Massimiliano Allegri–, i ja fa temps que l'objectiu és traslladar aquesta hegemonia al Vell Continent. Havent-se desfet del Porto, els transalpins tornen a ser entre els vuit millors equips, després de no ser-hi l'any passat –eliminats pel Bayern en els vuitens– i són sense cap mena de dubte un ferm candidat al títol.

I és que en aquesta eliminatòria, el líder de la Serie A no ha donat possibilitats al seu rival, al qual ha guanyat els dos partits sense encaixar cap diana. Sí que és cert que els dos enfrontaments han estat marcats per dues expulsions de futbolistes del conjunt portuguès en la primera part. Si en l'anada va ser Alex Telles qui va veure la segona groga en el minut 27, ahir, en la tornada al Juventus Stadium, va ser Maxi Pereira qui va deixar el seu equip en inferioritat numèrica en el minut 40, en una acció en què va cometre penal aturant amb les mans una rematada d'Higuaín que era gol. Paulo Dybala va transformar la pena màxima i ja va quedar tot decidit abans del descans perquè el Porto havia de marcar tres dianes amb deu homes si es volia classificar.

Una gesta inassolible per a un conjunt que fins a l'expulsió no havia ofert mala imatge. L'equip dirigit per Nuno Espírito Santo –que es va plantar al feu italià havent de remuntar un 0-2–, va buscar el seu moment per ficar-se en l'eliminatòria comandat per les aparicions de Brahimi per l'esquerra i Tiquinho a la punta de llança. La Juve, per la seva banda, només va inquietar amb dos cops de cap de Mandzukic fins a l'acció del penal. Amb tot resolt, el segon acte va ser un pur tràmit.