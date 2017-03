Amistós com a termòmetre

La selecció espanyola es posa a prova avui (21 h / Telecinco) a l'Stade France de Saint-Dennis contra un equip fet, madur, com el francès, l'actual subcampió d'Europa. Des de l'aterratge de Julen Lopetegui a la banqueta de la roja després de l'Eurocopa, el combinat estatal no coneix la derrota –cinc victòries i dos empats– i ha experimentat una millora que mesurarà contra els bleus, tot i ser un amistós. “Estic convençut que cap jugador es dosificarà. És un partit molt atractiu”, va manifestar Lopetegui, que també va assegurar que hi hauria canvis respecte a l'últim onze, sense especificar quins. Pot ser el dia perquè Gerard Deulofeu tingui minuts amb l'absoluta després que el 2014 ja jugués deu minuts en l'amistós de preparació per al mundial del Brasil, encara que els focus del matx els aclapara Kylian Mbappe, la nova sensació del futbol francès, que va fer el seu debut dissabte passat, amb només 18 anys.

L'àrbitre del duel, Felix Zwayer, tindrà el suport del videoarbitratge (VAR), que ja es va utilitzar en el mundial de clubs.