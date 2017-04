L'Atlético, a la seva

Es presentarà embalat l'Atlético en el derbi madrileny que aquest dissabte es disputa al Santiago Bernabéu. El conjunt dirigit per Diego Pablo Simeone se sent retrobat i després d'una campanya irregular arriba al tram final en un gran moment. Ahir al Vicente Calderón, els roig-i-blancs van superar (1-0) la Real Sociedad per encadenar la cinquena jornada seguida amb victòria i continuar instal·lats en la tercera posició, que dona accés directe a la lliga de campions. Una gran diana de Filipe Luis, que acumula dos partits consecutius marcant, va decantar la balança en la primera part per a un Atlético que va aconseguir gestionar els temps del partit des d'aleshores i no va patir tot i viure al seu camp a estones. Als colchoneros, els va faltar liquidar abans el matx, ja que van gaudir de diverses ocasions força clares per fer-ho.