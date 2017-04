Més canvis al València

Continuen els canvis a València. A l'oficialització de José Ramón Alexanko com a director esportiu en substitució de Suso García Pitarch a finals de febrer, va seguir-la un mes després el nomenament de Mateu Alemany com a director general, i ara, dues setmanes després d'aquest últim moviment, un altre de nou, i sorprenent. Layhoon Chan, la presidenta que va designar fa dos anys i mig el propietari del club, Peter Lim, va anunciar que dimiteix del càrrec, i serà Anil Murthy, fins ara conseller executiu del club, qui la succeirà. “Ha arribat el moment per a mi de fer-me a un costat i que els executius del club segueixin treballant”, va indicar Layhoon ahir en una roda de premsa en què va assegurar que la decisió estava planificada des de feia setmanes, i en què, juntament amb Murthy, va formalitzar aquest traspàs de poders, que no serà efectiu fins a l'1 de juliol.

De fet, Murthy, un home amb una dilatada carrera com a diplomàtic però sense experiència en el món del futbol, també es va pronunciar. “L'obligació és tornar l'equip a dalt i mantenir-lo allà cada any d'acord amb l'exigència i història natural del club”, va indicar en castellà el dirigent, que va arribar al club valencianista fa sis mesos. Tants moviments han fet parlar a València, i interpel·lat sobre si aquests són el preludi de la venda del club de Lim, va ser taxatiu: “No té prevista la venta del València ni per dos, ni per mil milions d'euros.”