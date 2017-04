Potències, records i retorns

Dia gran avui a Munic. El Bayern de Munic i el Real Madrid, dos dels equips més potents d'Europa, dos dels principals candidats al títol, dos conjunts que protagonitzen una de les rivalitats europees més aferrissades i que han convertit els seus duels en tot un clàssic, s'enfronten a l'Allianz Arena –Fußball Arena München a Europa– aquest vespre en el primer acte d'una eliminatòria de lliga de campions que hauria pogut ser la final.

El conjunt blanc torna a visitar la seva la bèstia negra, que ho és menys des que fa tres anys el va eliminar en les semifinals amb una golejada (0-4) que va ser el preludi de l'anhelada décima. Un títol que el conjunt madridista va assolir el 2014, en què dos dels homes que avui seran rivals van tenir una importància capital: Carlo Ancelotti a la banqueta i Xabi Alonso a la sala de màquines. Tots dos s'enfrontaran amb el seu passat. “Serà un partit especial per a mi. És un duel molt maco”, va indicar el preparador italià, que també es veurà les cares amb Zinedine Zidane, el seu tècnic assistent durant aquella temporada a l'equip blanc. I és que el d'avui és també un partit de retrobaments. Toni Kroos, alemany, que va passar pel planter del Bayern, amb el qual es va consagrar al primer equip i va guanyar una Champions League, la de l'any 2013, torna a la capital bavaresa amb la samarreta blanca. “Han canviat moltes coses des que vaig marxar. Va ser un gran pas per a mi anar a l'estranger, especialment a un club com el Madrid. Va ser una bona decisió”, va explicar el migcampista.

La incertesa sobre la presència de Manuel Neuer, intervingut en un peu no fa ni dues setmanes, planava els darrers dies sobre Munic. Ancelotti va esvair el dubte: “Està en condicions. S'ha entrenat bé i jugarà”, va assegurar sobre el porter, que, com Thomas Müller, estarà disponible. De fet, l'atacant bavarès, que s'acaba de recuperar d'unes molèsties en un turmell, podria entrar en l'onze per Robert Lewandowski, que serà dubte fins a última hora per un cop en una espatlla. Aquesta incògnita, i la baixa de Mats Hummels, són els contratemps que té Ancelotti, que ha construït un equip que gira al voltant de Thiago Alcántara, la brúixola d'aquest Bayern, que segueix tenint a les bandes els incombustibles Arjen Robben i Franck Ribéry. “És un equip molt bo, amb jugadors importants en totes les línies. Haurem de sortir forts”, va expressar Zidane. El tècnic francès té problemes al darrere: Pepe i Varane estan lesionats, Sergio Ramos està apercebut i si veu targeta groga es perdrà la tornada, i Carvajal té molèsties musculars, encara que en principi hi serà. Nacho serà el relleu dels lesionats a l'eix de la defensa, i la resta, l'onze de Zidane en les grans cites, liderat per la discutida BBC al davant. “Tenir aquesta davantera és una sort i no un problema. Per mi, que Cristiano estigui a la banqueta; Benzema, a la graderia, i Bale, a casa”, va dir Ancelotti. “Com més bo ets, més et critiquen, i ells ho saben. Tinc tres jugadors amb molta personalitat, i partits com aquests els encanten”, va asseverar Zidane.