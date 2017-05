Amb l'uniforme de treball

Cardiff comença a intuir com serà la nit del 3 de juny, ja pot ensumar una reedició de la final del 1997, quan un gol de Pedja Mijatovic en fora de joc va entregar la setena copa d'Europa al Real Madrid. Els blancs van deixar grogui l'Atlético dimarts al Bernabéu i la Juve, sòbria com de costum, va despatxar el Mònaco ahir al Lluís II gràcies a dos gols d'Higuaín que la deixen a 90 minuts de la seva novena final de Champions.

Autoritària, severa en els duels i reforçada per Allegri amb la seva clàssica BBC, retornant Barzagli al camp de batalla juntament amb Chiellini i Bonucci, la vecchia signora va fer acte de presència disposada a marcar el territori, a ensenyar al Mònaco que s'hauria de guanyar cada pam de terreny, que la millor defensa d'Europa no seria tan contemplativa com potser ho havien estat la del Dortmund i la del City. Però rebel i contestatari, el conjunt monegasc hi va posar el que s'esperava. Si la carta de presentació de la Juve va ser evident en el trànsit del partit, en presència al mig del camp, el Mònaco es va deixar veure a les àrees i sempre amb Kylian Mbappé apuntant al centre de la diana. El prodigi nascut a Bondy, a la perifèria de París, va comparèixer aviat i va obligar Buffon a intervenir fins a dues vegades i ensenyant als seus marcadors, a tres dels millors centrals del món, la seva explosivitat, un canvi de ritme enverinat i un atreviment impropi d'un postadolescent.

Tant ell com Paulo Dybala, l'altre nouvingut a l'elit, van correspondre a la crida de la pilota, van oferir-se i van pesar per als seus equips. I l'argentí ho va fer de forma decisiva. Entremaliat, esmunyedís entre línies, sempre intentant trencar per habilitat, el cordovès va posar llum al primer gol de la Juve descarregant una pilota de forma magistral, d'esperó, i habilitant la cursa de Dani Alves, que, amb la seva alegria habitual, beneïdament anàrquic i sempre determinant en les grans cites, va culminar l'acció amb un nou toc de taló buscant l'arribada d'Higuaín, que amb tot a favor va afusellar Subasic.

La vecchia signora va minar l'eliminatòria però no la moral d'un Mònaco efervescent, trepidant, enganxat al ritme alt i que mai va deixar d'incomodar les proximitats de Buffon, sobretot en un inici de segona meitat en què novament Mbappé va ensenyar les dents. Dents de llet, però esmolades i perilloses.

Al Mònaco es va ser fidel, no es va trair en cap moment, però tot i la sensació d'angoixa, d'urgència a la qual va sotmetre els defenses bianconeri, va acabar pesant l'experiència d'una Juve que es va espolsar la pressió amb gols. Ara aprofitant una pèrdua de Bakayoko, Dybala habilitant novament Alves, que, repetint la fórmula del primer gol, va trobar Higuaín al segon pal, que ahir sí que va ser decisiu per al seu equip. L'argentí, que fins ahir havia fet dos gols en 24 partits d'eliminatòria Champions, va doblar les seves estadístiques per posar amb un peu a Cardiff un Juventus que va contenir amb eficàcia i amb molta experiència la rauxa final d'un Mònaco que va acabar empenyent més per esma que per futbol i que va patir novament l'allargada silueta de Buffon, que va posar una mà prodigiosa per negar el gol al final a Germain.