Últim servei del Bernabéu

El Santiago Bernabéu abaixa el teló de la temporada 2016/17 amb una visita incòmoda, la d'un Sevilla acostumat a frustrar el Real Madrid si bé arriba al final de curs desdibuixat per la pèrdua d'aspiracions i sobretot pel cas Sampaoli, que acabarà amb el preparador argentí agafant les regnes de la seva selecció en les pròximes setmanes.

El Madrid s'acomiada del seu feu abans de jugar-se les opcions de doblet lluny de casa, amb les visites a Balaídos i a La Rosaleda per intentar aguantar ferm en el duel en la lliga i amb la final de la Champions de fons. “Tots els partits seran complicats”, subratllava ahir Zidane, que si bé admet que estan més a prop de tocar metall, no poden oblidar que encara no han guanyat res. “El Sevilla és un equip que ha estat tota la temporada a dalt en la classificació, i ja coneixem el seu nivell. Però el Celta està fent coses també importants i el Màlaga està en un moment alt de la temporada”, repassava ahir el preparador blanc, que ja va avançar que acabarà la temporada amb la seva política de rotacions, donant oportunitats a un fons d'armari que ha funcionat com un rellotge. “Contra el Sevilla em centraré a formar un equip i segurament dimecres a Vigo hi haurà canvis”, va explicar.

El Sevilla, que té pràcticament certificada la presència en la Champions League el curs vinent, ja va frustrar Zizou i els seus futbolistes en el partit de la primera volta al Sánchez Pizjuán, ha aconseguit frenar el Madrid en les seves darreres tres visites a Nervión –dues derrotes i un empat–, però té pendent millorar les seves prestacions quan visita el Bernabéu, on no puntua des del 2008, quan els gols d'Adriano Correia, Romaric, Kanouté i Renato van estabornir el conjunt dirigit aleshores per Bernd Schuster.

“Sabem que ara mateix, si volem competir, haurem de tenir una tarda pràcticament perfecta perquè ells són el millor equip del món: estan en la final de la Champions i competint pel campionat. A més estan aconseguint fer rotacions sense ressentir-se'n, i això és un gran mèrit del seu entrenador”, va explicar el tècnic sevillista, Sampaoli, que malgrat les últimes actuacions del seu equip no auguren el millor moment per competir al Santiago Bernabéu, va prometre aquesta intenció. “Nosaltres sempre sortim a guanyar en qualsevol camp. És veritat que venim en una dinàmica a fora que no és positiva, però guanyar a Madrid és una cosa sempre somiada”, va explicar el de Rosario, que es desplaçarà a Chamartín amb un cabàs d'absències i amb Vitolo, que, si bé va entrar en la convocatòria per al matx, arrossega molèsties.