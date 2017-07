Una derrota que no fa mal

La selecció espanyola es va endur un ensurt d’altura, però va acabar somrient i podrà disputar els quarts de final de l’Eurocopa d’Holanda, en què es jugarà una plaça amb Àustria per ser entre les quatre millors seleccions del continent. Espanya no va poder superar Escòcia, víctima d’un gol de Caroline Weir, que va aprofitar una sortida en fals de Sandra Paños per fer avançar el conjunt britànic.

Tot i l’assetjament de l’equip de Jorge Vilda en la segona meitat, amb una Escòcia força replegada, el conjunt estatal no va poder capgirar el resultat i va quedar a mercè de l’Anglaterra-Portugal, en què el triomf de les angleses li va donar l’accés als quarts de final.

Holanda-Suècia, Anglaterra-França, Alemanya-Dinamarca i Àustria-Espanya seran els enfrontaments dels quarts de final.