Villar sortirà de la presó si paga 300.000 euros

El jutge Santiago Pedraz ha imposat una fiança de 300.000 euros per a l’inhabilitat president de la Federació Espanyola de Futbol, Ángel María Villar, per poder sortir de la presó en què va ingressar el 20 de juliol. També va decretar llibertat sota fiança de 150.000 euros per al seu fill Gorka, i de 300.000 per al vicepresident de la federació, també inhabilitat, Juan Padrón. El magistrat de l’Audiencia Nacional va adoptar aquesta decisió en un auto en considerar que no hi ha risc fundat de fuga de cap dels tres, perquè ja s’han practicat les diligències considerades urgents en aquesta causa, oberta arran de la detenció de tots ells en l’operació Soule.

Un cop abonin la fiança i quedin en llibertat, Villar, el seu fill i Padrón, investigats per presumptes delictes d’administració deslleial, apropiació indeguda, falsedat documental i corrupció entre particulars, tindran l’obligació de comparèixer setmanalment davant del jutjat més pròxim al seu domicili, hauran d’entregar el passaport i facilitar, a més, un telèfon mòbil on puguin ser localitzats si són requerits en qualsevol moment per posar-se a disposició del jutjat.