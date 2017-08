El retrobament més esperat

S’han acabat els assajos. Sense temps per reflexionar ni xarxa a la qual agafar-se, el Real Madrid enceta aquesta nit l’assalt a la supercopa d’Europa, primer dels sis títols a què aspira aquest curs. I ho farà després de completar una pobra pretemporada en la recent gira realitzada pels Estats Units, on el conjunt dirigit per Zinedine Zidane ha estat incapaç de sumar un sol triomf –dos empats i dues derrotes– en els quatre amistosos que ha disputat a terres americanes, mostrant una notòria debilitat defensiva i una alarmant falta de gol.

El United de Mourinho, que es veurà les cares per primer cop amb el seu exequip quatre anys després de la seva sortida del Bernabéu, suposarà una bona pedra de toc que posarà de manifest si les males sensacions exhibides pels blancs queden en una mera anècdota o si, en canvi, s’accentuen encara més. “A l’última roda de premsa estava enfadat, però ara estic content i animat, ja que comença la temporada. Arribem bé i amb ganes de començar. Som conscients que serà un any difícil per a nosaltres, cada cop ens tocarà pujar més el llistó però des del treball i la humilitat estem a punt i intentarem donar el màxim per guanyar títols. No canviarem res del curs anterior”, anunciava Zidane, que a l’estadi Nacional Arena Felipe II buscarà el seu sisè títol des de la seva arribada a la capital.

Més enllà d’anunciar la plena disponibilitat de Ronaldo amb vista a la final, –“físicament està bé, com en la final de Cardiff, i això significa que està per jugar, veurem si ho fa”–, la conferència de Zizou va girar principalment entorn de la figura de Mourinho, després que el preparador portuguès confirmés públicament l’interès del United per aconseguir els serveis de Gareth Bale. “No m’ho plantejaria de cap manera si juga demà (per avui) perquè això voldria dir que forma part dels plans de l’entrenador i del club i perquè en els seus propis hi ha el de continuar al Madrid. Tanmateix, si es troba en la porta de sortida intentaré esperar-lo i lluitar amb algun altre entrenador que també l’esperi”, va etzibar Mourinho.

Tota una declaració d’intencions que, no obstant això, no va fer variar gens ni mica l’habitual discurs pragmàtic de Zidane. “Bale és del Madrid. Ara m’interessa parlar del partit. Jo, Bale i la resta de la plantilla tenim la ment posada únicament en aquesta final.”

Mourinho: any II