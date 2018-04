La final de Cardiff encara està fresca en la retina del panorama futbolístic. Fa exactament deu mesos el Real Madrid va aixecar la seva dotzena lliga de campions, després de golejar (1-4) la Juventus, i avui tots dos equips es tornen a veure les cares. “Tot serà diferent”, va declarar Zinedine Zidane, sobre l’anada dels quarts de final que disputaran torinesos i madrilenys al feu italià, un duel, per tot el que l’envolta, amb comptes pendents.

I és que històricament la Juve i el Madrid han protagonitzat diversos enfrontaments a Europa, i els bianconeri han estat dominadors en les eliminatòries però no en les finals, en què els blancs són el seu malson. D’aquesta manera, de les sis vegades que se l’han jugat a doble partit, la Juventus s’ha classificat en quatre ocasions –les quatre últimes–; en canvi, en els partits amb el títol en joc, sempre han guanyat els madridistes, que tenen la séptima (1998) i la duodécima (2017) a les vitrines a costa dels italians. “El que va passar, va passar i ara ens hem de centrar en aquesta eliminatòria”, va manifestar ahir Zidane, contrari a mirar les estadístiques i a comparar el matx d’avui amb el que els va donar l’orelluda el mes de juny passat. “És completament diferent, no té res a veure. És un altre partit, una altra eliminatòria i un altre escenari”, va insistir. Per a Massimiliano Allegri, el tècnic de la vecchia signora, que va patir la desfeta en terres gal·leses, aquella nit va ser un aprenentatge. “Cardiff va ser una lliçó per al creixement de l’equip, sobretot pel que fa a la serenitat amb la qual s’ha de fer front a aquesta classe de partits”, va explicar.

Per al duel d’avui al Juventus Stadium, com el del PSG fa un mes l’última bala per seguir competint aquesta temporada després d’estar descartat en la lliga i eliminat en la copa, el conjunt blanc només té la baixa de Nacho, que ahir es va confirmar que té una lesió muscular a la cuixa dreta que el deixarà fora dels terrenys de joc durant un mes. La incògnita en l’alineació i el plantejament és si Zidane apostarà per Isco o per Bale, o deixarà ambdós jugadors a la banqueta i donarà entrada a Marco Asensio o Lucas Vázquez. “M’agraden tots els dibuixos. Podem jugar amb bandes, amb el rombe, amb el 4-3-3..., m’agrada canviar i jugar de diferents maneres”, va dir enigmàtic el francès, sense avançar res.

Mentrestant, a l’altre bàndol, Allegri recupera Alex Sandro i Mandzukic, encara que sembla difícil que el croat, dubte fins ahir, entri a l’onze. “Ho decidiré demà [per avui] si és titular”, va expressar l’entrenador bianconero, que tampoc va aclarir quins seran els relleus dels sancionats Benatia i Pjanic. Pel que fa al substitut del central marroquí està entre Rugani i Barzagli, i pel que fa al del mig centre bosnià, entre Betancur i Marchisio. Tot plegat, s’aclarirà aquest vespre a Torí, en el què serà un xoc de colossos.