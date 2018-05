El Madrid es planteja sancionar Cristiano Ronaldo

El degoteig de notícies que posen en dubte la continuïtat de Cristiano Ronaldo al Real Madrid no s’atura i ara s’ha filtrat que el club blanc es planteja sancionar-lo per les declaracions després de guanyar la lliga de campions, en què va voler tornar a ser protagonista i acaparar tota l’atenció deixant entreveure que canviaria d’aires.

Les paraules de Cristiano Ronaldo després de conquerir la tercera Champions seguida ha generat malestar al vestidor, la directiva i l’afició del Madrid. Per això el club blanc es planteja si s’ha saltat el punt 1.4 del codi ètic, entenent que no va transmetre els valors de l’entitat i va perjudicar-ne la imatge. Segons avança El Confidencial, la direcció general del Madrid serà l’encarregada de decidir si se’l castiga per espatllar un moment d’eufòria en fer un nou pols a Florentino Pérez, amenaçant de marxar si no se li millora el contracte.

La possible sanció és un capítol més de l’escalada de tensió entre les dues parts en els darrers dies. Ahir es va saber que hisenda rebutjava la proposta de pacte de Cristiano Ronaldo en el frau fiscal, que era assumir la part que no havia pagat, però sense les multes i recàrrecs afegits, que doblaven la xifra. El portuguès ha demanat al Madrid que li pagui en forma de prima de renovació i s’ha trobat el no per resposta per motius ètics i d’imatge. El pitxitxi blanc va respondre no presentant-se a la sessió de fotos de la nova samarreta. Hi surten tots menys ell, així que van penjar una foto d’una samarreta amb el 7 i ja està. Alhora la seva mare mostrava la predisposició a tornar a Manchester. Hi haurà sanció per agreujar la tensió?