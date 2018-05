Zidane deixa el Real Madrid

Zinedine Zidane ha convocat una roda de premsa per sorpresa a la una del migdia. El tècnic francès ha aparegut acompanyat de Florentino Pérez per comunicar que ha arribat l’hora d’un canvi, així que abandona el Real Madrid. “Ha arribat el moment. Aquest equip ha de seguir guanyant i necessita un canvi. Després de tres anys necessita un altre discurs, una altra metodologia de treball. Per això prenc la decisió. Sempre estaré agraït a aquest club pel que m’ha donat, però avui toca canviar i per això he pres la decisió de no continuar. Clar que és un fins després. El Madrid m’ho ha donat tot. És una decisió que potser per a molts no té sentit, però per a mi, sí. És el moment de fer un canvi. Després de tres anys és la decisió adequada.” L’entrenador, que ha guanyat tres Champions en tres anys i el passat estiu havia renovat fins al 2020, ha apuntat que els períodes de crisi l’han afectat i que no sap si pot seguir guanyant títols amb el conjunt madridista. “Hi ha moments delicats, en què dubtes de si ets la persona indicada. Hi ha moments durs que no oblido. Hem acabat de forma espectacular, però reflexiones. Crec que els jugadors necessiten un canvi. El club és molt exigent, sempre pressionem als jugadors i arriba un moment que què més els puc demanar amb tot el que han guanyat amb mi?” Per exemple ha apuntat a la derrota contra el Leganés com el pitjor dia a nivell personal. “No diré com em vaig sentir, ja us podeu imaginar la paraula.”

La premsa ha mirat de saber més detalls o si alguna cosa el podria haver fet canviar d’opinió. Zidane en tot moment ha deixat clar que no, desvinculant-ho també a la necessitat de prendre decisions amb la plantilla, amb referents com Cristiano Ronaldo o Bale amb futur incert. “Marxo després d’un gran títol, és com vull marxar. No m’agradaria viure un altre any i potser acabar malament, marxar malament. No vull.”

Florentino Pérez ha començat indicant que ahir Zidane li va comunicar la decisió “impactant” ahir. “Us podeu imaginar que ha estat una decisió inesperada. Avui és un dia trist. Sap que el vaig estimar com a ningú de jugador i d’entrenador. Els qui el coneixem sabem que quan pren una decisió s’ha d’acceptar. Em va suposar un impacte la decisió, un mai està preparat per a una notícia com aquesta. Vull agrair-li l’entrega, la passió i l’estima. El comportament sempre ha estat exemplar. Només puc dir que fins aviat perquè sé que tornarà, però si necessita un descans, se’l mereix.” El màxim dirigent madridista s’ha negat a parlar del perfil o el nom del nou entrenador.