Fi de cicle

“Impactant i inesperada”. Així va qualificar Florentino Pérez la decisió de Zinedine Zidane de deixar el Real Madrid. I és que el tècnic francès ja és història al club blanc. En una roda de premsa duta a terme ahir al migdia, convocada d’urgència al matí i en la qual va estar acompanyat del president, Zidane va anunciar la seva marxa: “És el moment. Amb mi seria complicat seguir guanyant”, va justificar. S’acaba doncs un cicle a l’entitat madridista, un cicle curt, de dos anys i mig, però fructífer en què Zidane ha conduit l’equip cap a nou títols, entre els quals destaquen les històriques tres Champions League aconseguides de manera consecutiva.

És per això que, en el zenit, el tècnic ho deixa. “No ho sé... pot ser”, va respondre qüestionat sobre si guanyar aquesta última orelluda ha estat definitiu. “Penso que després d’aquest temps seguir guanyant serà difícil. Ho faig pel bé d’aquest equip. Després de tres anys necessita un altre discurs, segurament una altra metodologia de treball”, va insistir. Aquesta ha estat una campanya complicada per a Zidane. A Kíev, el conjunt blanc va salvar una temporada que, tret de la lliga de campions, va ser molt decebedora i en què l’equip, amb ell al capdavant, va acumular moltes crítiques. Al mes de febrer ja només li quedava la bala d’Europa després de despenjar-se en la lliga aviat i ser eliminat a la copa als quarts de final pel Leganés, aquest últim el seu pitjor moment com a entrenador madridista, segons va dir. “Hi ha moments complicats en què pots pensar que no ets la persona indicada. Hi ha moments durs que no oblido. Hem acabat de forma espectacular, però aquests moments et fan reflexionar”, va manifestar el preparador, que també va aclarir que el seu adéu no té res a veure amb els jugadors.

La notícia va ser sorprenent també perquè durant l’any futbolístic, Zizou havia asseverat diverses vegades que volia continuar al club blanc. “És un desgast natural. Quan jo dic això el 20 de febrer, potser no ho penso. Ho dic però puc pensar una altra cosa”, va revelar el francès, que va indicar que no pensa a entrenar la campanya vinent.

Mentrestant, al costat de Zidane, a la seva dreta, Florentino Pérez se l’escoltava atentament. Seriós, amb rostre compungit, el president veia acomiadar-se al seu entrenador de més èxit, que un dia va ser el seu futbolista fetitxe i al qual dimecres a la tarda va intentar fer recapacitar sense èxit quan li va comunicar que se n’anava. “És un dia trist”, va dir el jerarca blanc. “Me’l vaig estimar com ningú com a jugador, l’he estimat igual com a entrenador i m’agradaria que estigués sempre al meu costat”, va expressar el dirigent, conscient que serà difícil trobar un tècnic que sàpiga portar amb tan bona mà un vestidor ple d’estrelles. No en va voler parlar Florentino, de possibles relleus, això sí, segons indiquen des de la capital, Mauricio Pochettino, un entrenador que agrada des de fa temps a la casa blanca, i Guti, tècnic del juvenil A i gran coneixedor del club, són els principals candidats.