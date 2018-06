“Putin no es pot permetre episodis de violència”

La percepció és que s’ha treballat prèviament amb els grups radicals russos per evitar episodis violents

En la trajectòria de Carles Viñas (Barcelona, 1982) com a doctor en història contemporània, destaca l’aprofundiment en l’estudi dels grups radicals vinculats a l’esport en general i al futbol en particular. A les portes de l’inici del mundial de Rússia, Viñas analitza la incidència que pot tenir el fenomen ultra en el campionat.

Creu que hi ha motius per estar preocupar per l’impacte que pot tenir el fenomen ultra al mundial de Rússia?

Diria que no, tot i que un esdeveniment que reuneix tanta gent sempre suposa cert perill. Però crec que no cal posar-hi gaire èmfasi perquè crec que pocs dies abans que s’iniciï el torneig no s’han registrat incidents.

El fet que en la copa Confederacions del 2017 no hi hagués incidents atorga garanties?

No es pot extrapolar un campionat amb poques seleccions i força dispars amb un mundial en què jugaran seleccions amb molta rivalitat, més properes geogràficament... No és comparable.

L’Eurocopa del 2016 a França va quedar esquitxada pels greus incidents greus de Marsella, en què els radicals russos van ser protagonistes. Es podria repetir al mundial?

No soc futuròleg, però partint del coneixement que tenim serà diferent perquè aquest campionat es juga a Rússia i les autoritats del país es preocuparan molt perquè no hi hagi incidents que puguin donar una mala imatge del país. Crec que estarà tot molt més controlat i ja s’ha parlat amb els grups radicals. D’altra banda, cal esmentar les dificultats per accedir a Rússia. No hi ha la lliure circulació de l’espai Schengen. I en tercer lloc, el que podria crear més incidents, com ara la rivalitat entre radicals russos i polonesos, també estarà més controlada.

Llavors aquests radicals són més perillosos quan es desplacen a l’estranger?

En el cas dels russos crec que serà així, sobretot pel context actual. Vladímir Putin està intentant que Rússia recuperi una posició geopolítica preponderant en el món i no es pot permetre aquests episodis de violència. Respecte als incidents a Marsella de la passada Eurocopa, per mi la diferència és que allò va passar a França i ara el campionat es juga a Rússia, que és casa seva. Per mi això és un fet cabdal i diferencial.

Quines característiques té el moviment ultra del futbol rus? És una organització de caràcter més paramilitar?

Els seguidors radicals a Rússia tenen una manera de formar-se en què l’important és el grup, no tant l’equip. Entenen la rivalitat com un enfrontament físic amb la voluntat d’humiliar el rival. La pressió policial ha fet que hagin de pactar baralles en llocs allunyats dels estadis, com ara boscos. És un moviment del tot diferent al que tenim més a prop.

Quina ideologia impera en aquests grups ultres?

La majoria de seguidors radicals dels països de l’antiga Europa de l’est són d’extrema dreta, amb una simbologia molt visible en els estadis.

El fenomen ultra es concentra ara a l’Europa de l’est?

Afecta tot Europa, però cada indret té la seva realitat. Jo distingeixo aquells grups que estan al voltant d’una pancarta per animar d’una manera més sorollosa d’aquells que actuen de forma violenta. La gran majoria es comporta de forma adequada en el futbol, però s’hi oculta una minoria.

Aquest cop caldrà una identificació addicional a l’entrada (Fan Id) per accedir als estadis del mundial. Aquesta mesura fomentarà seguretat dins dels estadis i les seves proximitats?

Els organitzadors han intentat perfeccionar la seguretat, però a vegades feta la llei feta la trampa. De fet, sovint si no hi ha més incidents com ara l’entrada de bengales als estadis és perquè els aficionats radicals no ho volen més que perquè les mesures de seguretat siguin efectives. Les mesures són més aviat coercitives que efectives.

En aquest sentit, els cossos de seguretat russos tenen fama de ser més expeditius que en altres països. Això pot atemorir els radicals a l’hora d’actuar en territori rus?

És diferent que et detingui la policia antiavalots russa que no un cos similar en un altre país. Possiblement les condicions són més rigoroses i dures i això pot crear no diré temor, perquè en teoria aquests seguidors radicals no es mouen per aquest tipus de percepció, però sí de respecte per les possibles conseqüències.

El passat febrer els ultres de l’Spartak de Moscou van crear greus incidents a Bilbao. Suposa un avís?

Al mundial tot estarà més vigilat La policia antiavalots russa té més experiència que l’Ertzaintza en aquest aspecte pel fet d’haver de controlar un campionat com el rus. Tinc la percepció que les autoritats no volen donar una mala imatge del país i, per tant, s’ha treballat prèviament i s’ha parlat amb els caps dels grups radicals per mirar d’evitar episodis que puguin perjudicar la imatge de Rússia.

Com a expert en moviments radicals en el món del futbol, quines mesures es pot implantar per erradicar aquest fenomen?

N’hi ha diverses. D’una banda, evitar estereotipar tots els grups de seguidors, no criminalitzar la gran massa d’aficionats, potenciar les aficions que animen en positiu i amb respecte... Perquè si ho analitzem, si fem la visualització que tots són iguals el que es fa és cohesionar més aquests grups i els més violents aconsegueixen teixir xarxes de solidaritat que d’una altra manera no tindrien. En comptes de quedar aïllats, s’aprofiten del fet d’acumular una gran massa de gent al voltant.