Blindatge rus

Fa dos anys, l’Eurocopa celebrada a França 2016 va quedar trastocada pels greus incidents a Marsella entre aficionats radicals russos i anglesos. La batalla campal per tota la zona del port vell de la ciutat francesa i que es va saldar amb 35 persones hospitalitzades i vuit detencions va posar especialment el focus sobre els ultres vinculats al futbol rus. Un fenomen que ha guanyat preponderància en molts països de l’est mentre que a l’Europa occidental ha anat de baixa durant les últimes dècades. Més recentment, els radicals de l’Spartak de Moscou van tornar a exhibir la seva violència pels voltants del nou San Mamés coincidint amb el partit de l’Europa League entre l’Athletic i el club rus. L’Ertzaintza va haver de carregar en una pluja de bengales i ampolles de vidre que va propiciar la mort d’un dels agents després d’una aturada cardiorespiratòria durant la intervenció policial.

La gravetat d’aquests dos incidents no fa res més que argumentar la especial atenció que han posat les autoritats russes en la seguretat de la copa del món que arrenca d’aquí tot just tres dies. Evitar que es repeteixin escenes de violència com les esmentades entre els aficionats més radicals, així com contrarestar qualsevol amenaça terrorista, és una prioritat en un país que vol aprofitar aquest gran esdeveniment per exhibir el seu millor rostre al món i recuperar la preponderància internacional perduda arran de la desintegració de la Unió Soviètica. El mateix Vladímir Putin va declarar pocs dies després dels incidents de Bilbao de la importància del treball dels diversos cossos de seguretat durant el mundial. “La imatge del nostre país depèn directament del vostre treball precís i competent”, va expressar el cap d’estat rus en la reunió anual dels responsables del Ministeri d’Interior del país.

L’especial cura pel que fa a les mesures de seguretat ja es van poder observar l’estiu passat coincidint amb la copa confederacions, que va servir com a assaig a petita escala per als organitzadors del mundial. Però l’afluència d’aficionats i el nombre de seus es multipliquen en una cita com un mundial, amb els riscos que això comporta. Conscients d’aquest fet, ja fa temps que es treballa en diversos àmbits com ara el del control dels ultres.

En aquest context, la rivalitat entre radicals russos i anglesos ha centrat l’atenció, amb informacions que han disparat les alarmes. El passat febrer va transcendir una reunió entre ultres russos i barras bravas argentins per forjar una aliança en contra dels hooligans anglesos. La informació, desvelada per Tribuna Segura –programa creat pel Ministeri de Seguretat argentí– indicava que els radicals russos haurien arribat a un acord per facilitar als argentins allotjament, transport i assessorament legal.

L’experiència dels cossos de seguretat russos a l’hora de fer front al moviment ultra que s’estén per diversos clubs del país, així com la col·laboració amb la policia d’altres estats, destaca en la feina de prevenció d’aquest fenomen. La policia de Londres, per exemple, va ordenar entregar el passaport a 132 aficionats anglesos violents perquè no viatgin a Rússia durant el mundial. D’altra banda, el passat 31 de maig, Vladímir Txernikov, cap del departament de seguretat regional de Moscou, va informar que gairebé mig miler d’ultres russos han estat inclosos en la llista negra del torneig. “Són 467 persones, de les quals 157 són de Moscou, que no han rebut el Fan Id, el principal salconduit per poder accedir als partits mundialistes”, va puntualitzar. Aquesta llista s’amplia a mesura que altres països faciliten la llista d’aficionats radials.

Txernikov va fer referència al Fan Id, una identificació que s’estrena en aquest mundial. Durant les dates del mundial aquesta identificació personal serveix com a visat durant les dates del mundial i només es pot obtenir si es disposa d’una entrada per a algun dels partits del torneig. A més, s’haurà de presentar juntament amb l’entrada per tal d’accedir als estadis.

Més enllà del fenomen ultra, l’altre gran focus pel que fa a la seguretat se situa en l’amenaça terrorista, que obliga a multiplicar l’atenció en qualsevol gran esdeveniment. En aquest sentit, el territori rus és un punt calent, motivat per la participació activa en la guerra de Síria. La FIFA, però, ha expressat clarament la confiança que té en els cossos de seguretat russos. “Els alts estàndards de seguretat a Rússia han estat i estan sent adaptats constantment als requisits i desafiaments específics d’un esdeveniment esportiu tan important”, va assenyalar al març un portaveu del màxim organisme del futbol mundial a l’agència DPA. Putin també ha expressat la seva confiança en la seguretat del país i ha destacat l’experiència que acumula. També ha encoratjat tots els cossos policials a “estar alerta” ja que el mundial és una gran festa per als aficionats, i per això les agències han de portar tots els procediments necessaris establerts de manera correcta i delicada”, va expressar el cap d’estat rus en una reunió del consell d’administració del comitè organitzador de preparació per al mundial celebrat el mes passat.