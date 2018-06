El Madrid aposta per Lopetegui

El Real Madrid ha fet públic el nom del substitut de Zinedine Zidane a la banqueta. El seleccionador espanyol, Julen Lopetegui, es farà càrrec de l’equip madridista després del Mundial. L’ex-porter del Barça signarà un contracte per tres temporades i a nivell de clubs només ha tingut dues experiències, poc positives, al Rayo i al Porto, si bé coneix el club blanc perquè va dirigir el filial en la temporada 2008-2009. Florentino Pérez no ha pogut treure Mauricio Pochettino del Tottenham i enlloc d’una negociació dura i un traspàs proper als 50 milions d’euros ha optat per Lopetegui, que acabava de renovar amb la federació espanyola de futbol, però té una clàusula de només dos milions.