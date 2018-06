Hierro substitueix Lopetegui: “No canviarem res en dos dies”

La Federació Espanyola de Futbol ha anunciat que Fernando Hierro, fins ara director esportiu de la selecció estatal, assumirà el càrrec de seleccionador en el Mundial de Rússia 2018. Hierro substituirà Julen Lopetegui, destituït al matí i a la tarda ha sortit en roda de premsa. “No és plat de bon gust, però tenim el suport dels jugadors. Hi ha decisions que no són bones des del punt de vista econòmic, però no podem oblidar els valors”, ha assegurat el president de la RFEF, Luis Rubiales. El nou entrenador de l’equip estatal ha agafat aleshores la paraula, deixant clar que el marge de maniobra és escàs. “No canviarem res en dos dies. En dos dies no es pot canviar el treball de dos anys. La clau és no tocar res i seguir jugant igual. Estic convençut que farem un bon Mundial, que ningú dubti de la capacitat o implicació dels jugadors. És un repte bonic i apassionant. Accepto la responsabilitat amb valentia, pensant que tenim un grup que porta molt de temps treballant ja.”

Hierro ha insistit en la voluntat de no mirar enrere, malgrat la revolució amb el Mundial a tocar. “Traït per Lopetegui? Tinc la consciència molt tranquil·la i el repte és prou important com per pensar en el passat. Ens equivocaríem si pensem en el pasat. . Un Mundial no torna fins daquí quatre anys’. He comentat les circumstàncies als jugadors i puc irar als ulls a tothom. El que ha passat no és justificació per no lluitar pel Mundial. El que ha passat en els darrers dies no pot ser justificació de res. El president ha donat explicacions i cal passar pàgina. He tingut una xerrada amb els jugadors i els he dit que no podem deixar que tot això ens aparti d’un somni tan maco” L’ex-madridista s’ha hagut de defensar en ser qüestionat per la manca d’experiència a les banquetes.

Finalment, Lopetegui ha agafat ja l’avió de tornada des de Rússia i ha assegurat “estar trist” i no entendre la decisió de Rubiales.