Suècia s’imposa per la mínima a Corea del Sud (1-0)

Victòria de Suècia davant una Corea del Sud per 1-0 en un partit que s’ha decantat en la segona part gràcies a un penal molt clar que l’àrbitre ha xiulat després de consultar amb el VAR. Corea del Sud ha sortit amb força però ben aviat Suècia ha agafat les regnes del matx i ha marcat el ritme del partit. La selecció escandinava ha reaccionat després d’uns primers minuts sorprenents dels asiàtics i ha dominat a còpia de contraatacs i pressió alta. Granqvist i sobretot Berg han tingut oportunitats clares per avançar Suècia en el marcador, però l’empat inicial no s’ha mogut fins la segona part. En un partit marcat pel gran número de faltes per part dels dos equips, ha estat un penal el que ha decantat la balança cap al combinat suec. L’àrbitre, amb l’ajuda del VAR, ha assenyalar un clar penal de Kim Minwoo a Claesson que el capità suec, Granqvist, ha transformat en l’1-0. L’exjugador del planter blaugrana Lee Seung-woo, el fitxatge del qual va ser un dels detonants de la sanció FIFA al club blaugrana, ha debutat amb Cora del Sud amb només 20 anys, però no ha pogut ajudat a la seva selecció. En els últims minuts, el conjunt asiàtic no ha estat encertat i no ha pogut reaccionar a la diana sueca.