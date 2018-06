Bèlgica imposa la seva millor tècnica

Bèlgica no és favorita, però sí candidata al títol. No té la condició de favorita d’Alemanya, Brasil, França, Espanya o Argentina, però sí que és una selecció molt a tenir en compte per l’enorme qualitat de la generació de futbolistes que dirigeix el tècnic català Robert Martínez. Precisament aquesta qualitat és la que va ajudar els diables vermells a sumar la seva primera victòria en aquest mundial contra la debutant Panamà, que va resistir els primers 45 minuts gràcies a la bona tasca del central Román Torres i el porter Penedo. També al tramat defensiu ideat per Hernán Darío Gómez, que impedia a De Bruyne trobar Hazard i, encara menys, connectar amb Lukaku.

La idea del tècnic colombià i la poca velocitat en la circulació de pilota dels belgues van fer que els panamenys no passessin angúnies i fins i tot poguessin gaudir dels seus primer minuts en una copa del món. Román Torres va ser protagonista en la primera part. L’home que, amb el seu gol va permetre a Panamà classificar-se per primera vegada per a un mundial, va impedir un gol cantat de Lukaku poc després d’haver fet una cessió dolenta al seu porter que no va poder aprofitar un Hazard que ho va provar quan acabava la primera part amb un bon xut, al qual va respondre Penedo.

La segona part va ser ben diferent. Bèlgica havia vist el que havia passat amb favorites com Alemanya, Argentina i Brasil i no estaven disposats els de Robert Martínez a repetir l’errada, així que amb un inici valent van acabar amb la resistència i les il·lusions de Panamà. El davanter del Nàpols Dries Mertens, que havia estat el millor dels belgues en la primera part, va engaltar una volea imparable per a Penedo.

Des d’aquell moment, Bèlgica, que no va fer un gran joc col·lectiu, va poder imposar l’enorme superioritat tècnica dels seus jugadors. Sobretot perquè Panamà es va desendreçar i va perdre l’ordre. D’una bona jugada de Hazard va néixer el segon gol. El va fer Lukaku de cap, però enorme va ser la centrada amb l’exterior del peu d’un De Bruyne que s’ha convertit en el gran generador de joc del combinat de Robert Martínez.

Lukaku havia mantingut una dura pugna amb Román Torres durant tot el partit de la qual començava a sortir vencedor. Encara va ser més evident la superioritat del golejador del Manchester United quan va culminar amb un toc exquisit un contraatac que havia iniciat De Bruyne i al qual havia donat continuïtat Eden Hazard.

Tenia davant seu una de les seleccions més dèbils d’aquesta copa del món, però els diables vermells van demostrar ahir que tenen qualitat per arribar molt lluny a Rússia si les seves estrelles aconsegueixen la regularitat que els ha faltat en altres cites.