La pólvora de Kane salva Anglaterra contra Tunísia (2-1)

Jornada de davanters amb gol de la Premier. I cap com Harry Keane. El golejador del Tottenham ha marcat en dos córners i ha donat la victòria a Anglaterra contra Tunísia, que havia empatat en un greu error de Kyle Walker.

Anglaterra ha tingut un inici engrescador, amb velocitat i fent circular la pilota, però des de l’inici s’ha vist que la manca de punteria seria un problema. Delle Ali i sobretot Sterling han perdonat el primer, que no s’ha fet esperar gaire. En el minut 11 Harry Keane ha lluit olfacte en un córner per fer l’1-0, en una acció doblement desafortunada per a Tunísia, ja que el porter Mouez Hassen s’ha lesionat després de fer una aturada impressionant.

Lingard i Stones han tingut el segon, però el partit ha canviat en el minut 35 quan en una centrada sense cap mena de perill Kyle Walker ha tret el braç, impactant en un rival. L’àrbitre ha assenyalat el punt de penal i Ferjani Sassi no ha perdonat. Abans del descans, més ocasions dels anglesos, amb el pal negant-li el gol a Lingard.

A la segona part Anglaterra ha estat més espesa i Tunísia ha situat també tres centrals, dificultant la circulació dels europeus. Els africans a més han seguit intentant treure la pilota jugada des del darrere. Els anglesos han mogut la banqueta a la recerca de més pólvora, sense crear ocasions clares fins que el referent Kane ha caçat una pilota al segon pal en un córner per fer el 2-1 en el minut 90.