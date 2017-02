La travessa pel desert de Felipe

“Tant de bo pugui entrar a l'equip per una circumstància que no sigui dolenta per a cap company i contribuir a la gespa a una temporada que espero que acabi amb l'ascens a primera.” És el desig de Felipe Sanchón, el jugador més veterà de la plantilla –a l'abril farà 35 anys– i també el més antic –set cursos a Montilivi, repartits en tres etapes–, tot i que de moment no sembla que aquesta esperança pugui acabar sent una realitat. El davanter no juga un sol minut des de fa més d'un any (Pablo Machín el va canviar en el descans del Girona-Athletic B del 24 de gener del 2016 i no l'ha tornat a utilitzar ni en la lliga ni en el play-off). Han passat 50 partits (els 20 últims del curs 2015/16, els 4 de les dues eliminatòries d'ascens i els 26 primers de la lliga 2016/17). “Sabia que seria difícil jugar, però no m'esperava arribats a aquest punt no haver jugat gens. No crec que sigui un futbolista per no haver tingut ni un minut”, va reflexionar el barceloní, que ha limitat les seves aparicions a la copa del Rei –el Girona va ser eliminat en el primer partit–, la copa Catalunya i algun amistós.

El Girona sempre ha estat una mena de taula de salvació per a Felipe Sanchón. “Aquí m'he tornat a sentir futbolista fins a tres vegades. Després d'un mal any a Figueres, una mala experiència a l'Aris i una de pitjor a l'Hèrcules. Hi ha equips fets a la mida dels jugadors, i el meu és el Girona, sense cap dubte.”

Felipe és el cinquè futbolista del Girona amb més partits a segona A (143), i s'acosta als 200 si hi afegim el curs que va vestir de blanc-i-vermell la temporada 2005/06 (182). Ha marcat un total de 55 gols amb el Girona (34 a segona divisió A). I hauria pogut millorar tots aquests números si Machín hagués comptat amb ell. “És trist. I molt dur. Intento donar el màxim en cada entrenament, però no tinc recompensa. I encara que vagi de decepció en decepció, no defalleixo. Si no puc ajudar el Girona des de la gespa, ho he de fer des de fora”, va afegir.

Felipe Sanchón va tenir la possibilitat d'abandonar el club de Montilivi durant el mercat d'hivern. Va tenir ofertes. I algun dels equips capdavanters de segona B li va oferir la possibilitat de quedar-s'hi fins al 2018. “Vaig decidir quedar-me perquè tinc una espina clavada del dia del Lugo que només me la trauré amb l'ascens a primera divisió.” Ningú pot dubtar del compromís de Felipe amb el club gironí: “Prefereixo tirar un any de la meva carrera si el premi és l'ascens. Fa molts anys que soc aquí i les he vist de tots colors. I vull viure aquesta gesta en primera persona”, va afegir.

Acabi com acabi la temporada 2016/17, Felipe té clar que la vinent no hi serà, a Montilivi. “El meu somni seria jugar a primera amb el Girona, però la realitat és una altra. Si ja no jugo a segona A...” El davanter, que finalitza contracte aquest proper mes de juny, va comentar que té xerrades –poques– amb Pablo Machín, però que no són sobre la situació del davanter. “Jo ja tinc una edat i no fa falta que m'expliqui res. Sé la situació que tinc aquí. Quan parlem, ho fem de coses de l'equip i no de coses personals. Això ja no toca”, diu.

Tot i això, Felipe reconeix que aquest any no hi ha tanta competència a dalt –no ha vingut cap davanter al gener– en relació amb la temporada passada. “Som quatre davanters per a dos llocs. O un, quan juguem amb els dos mitjapuntes. Jo veig que encaixo tant a dalt com també a la posició de Borja i de Portu”, exposa.