Un punt que no fa mal a ningú

Repartiment de punts entre la Jonquera i el Figueres en el duel alt-empordanès ajornat, corresponent a la jornada 22. El matx no passarà a la història per la vistositat, però sí que va tenir intensitat i lluita d'inici a fi, amb els dos equips que van anar clarament de menys a més i que van oferir un últim tram de partit trepidant. Al final no hi va haver gols i la Jonquera i el Figueres es van endur un punt per barba que sempre és benvingut.

El partit va començar intens i amb els dos equips molt ben col·locats damunt del terreny de joc, amb la Jonquera practicant un 4-4-2 i la Unió un 5-3-2, estil Pablo Machín al Girona. El primer d'arribar amb perill a l'àrea rival va ser la Jonquera amb una triple ocasió que el porter Martí Bartrina es va encarregar de solucionar demostrant bons reflexos sota pals. Llavors va ser el Figueres el que va estar a punt d'avançar-se en el marcador en una jugada de contraatac, però Xavi Ferrón va errar l'un contra un contra Toni Montero. A poc a poc, però, el partit es va anar travant, amb accions imprecises i poc perill en atac, una tònica que es va allargar interminablement fins a la mitja part, amb les defenses imposant-se sempre als intents atacants.

Tot queda igual