El Santfe s'evita maldecaps

Victòria laboriosa i vital per a un Santfeliuenc que s'apropa a la permanència a costa d'una Pobla de Mafumet que va veure truncada la seva ratxa de dotze partits sense perdre. Un gol de Patxi va decidir.

El Santfeliuenc va ser el clar dominador del primer temps. La millor versió d'Eric Zárate va fer anar de corcoll la defensa del conjunt grana, que en atac gairebé no va aparèixer a l'àrea rival en tot el primer temps. En el minut 11, Pacheco va tenir la primera ocasió local, però la diana va arribar uns minuts més tard, després d'una jugada excepcional per la banda de Zárate. El porter Perales no va poder blocar la seva centrada, i Patxi, amb la canya a punt, va inaugurar el marcador (20'). A partir del gol, els locals van cedir el control de la pilota i es van sentir còmodes esperant per fer mal. Una rematada al travesser de Rodri, però, hauria pogut canviar el partit (36').

Després de la represa, els de Martín Posse van incrementar el seu domini, però les oportunitats de gol van brillar per la seva absència. De fet, gairebé l'única ocasió clara la va tenir el Santfeliuenc, quan el debutant Pep Vidal va estar a punt de fer el gol de la sentència en una jugada d'estratègia. Els tres punts, però, es van quedar a Sant Feliu i els locals es consoliden així a la zona mitjana.