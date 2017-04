L'èxit acaba repartit

El MIC 17 ja és història. Quatre dies plens de futbol, companyonia, solidaritat, accions brillants de futures estrelles, detalls d'esportivitat, alegries i llàgrimes van arribar ahir al final en una jornada futbolística plena d'emocions a Montilivi, que va oferir un gran espectacle però va trobar a faltar més ambient a la graderia. Això sí, els que hi van assistir van poder viure tres finals d'altura que van servir per coronar com a campions el Barça (infantil), l'Espanyol (cadet) i el Vila-real (juvenil).

Sense triplet

El Barça havia aconseguit col·locar els equips infantil, cadet i juvenil a la final, però no va aconseguir la gesta de conquerir els tres títols –només la selecció del Brasil i l'Aspire ho han aconseguit en una ocasió–. Es va haver de conformar amb només un, el dels més menuts. La categoria infantil havia estat territori blaugrana en les dues últimes edicions del torneig i ahir ho va tornar a ser després de superar el Celta (3-1) en una gran exhibició d'efectivitat del mediàtic Xavi Simons i els seus companys. Aquest títol, però, permet al Barça situar-se al capdavant del palmarès de la competició, ja que amb setze copes supera les quinze que va aconseguir la selecció de Brasil.

El dia dels penals

Els penals van evitar la triple corona blaugrana. Tant en la final de cadets com en la de juvenils va ser la loteria dels onze metres la que va decidir el campió d'aquesta edició, i l'Espanyol i el Vila-real van ser els que en van sortir vencedors. Va ser el dia dels penals. No només pel fet que van ser decisius, sinó perquè s'en van xutar 46 entre les dues categories. Després d'un derbi que va ser un partidàs i va deixar detalls de moltíssima qualitat, l'Espanyol només va necessitar set llençaments per equip per aprofitar les errades del Barça i endur-se el títol en cadets per aconseguir un molt bon doblet en el MIC 2017 –l'aleví de futbol 7 també s'havia proclamat campió dissabte.

Veure per creure

Surrealista. Només una paraula pot descriure el que es va viure en la categoria juvenil. Barça i Vila-real van firmar una final més aviat grisa, però en la tanda de penals van fer embogir el públic. Ni més ni menys que 32 penals són els que es van haver de llançar per coronar el Vila-real. Si el Barça fallava, els groguets també. Finalment, quan Montilivi vorejava la histèria, el Barça va errar i el Vila-real es va poder proclamar per primera vegada campió.

Finals de consolació