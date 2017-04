Els 62, entre cella i cella

El Vila-real B i el Balears juguen entre ells en la penúltima jornada

D'aquí a tres setmanes el Badalona sabrà si la seva temporada s'allarga o no. El conjunt escapulat, que ocupa la quarta posició després d'haver estat tot el curs a la zona de privilegi, té la fita clara d'aferrar-se a aquesta posició i disputar el play-off. La batalla és molt ajustada i hi ha quatre equips implicats en la lluita per la tercera i la quarta posició: el València Mestalla, el mateix Badalona, el Vila-real B i l'Atlètic Balears. No és gens estrany, doncs, que tothom hagi fet els seus càlculs. Al club escapulat ho tenen clar: si sumen sis dels pròxims nou punts en joc, jugaran la fase d'ascens. “Hem d'intentar arribar als 62 punts, ja que crec que aquesta és la xifra que marcarà el play-off”, explica l'entrenador del Badalona, Manolo González, que creu que s'ha de tenir el cap fred després de la derrota de diumenge a casa contra el Llagostera: “Ara hem de tenir calma i saber que estem en una situació per la qual es canviarien tant el Vila-real B com l'Atlètic Balears o l'Hèrcules.”

Calendari de contrastos