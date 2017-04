Camins apropats

Fa una volta, després del derbi a Reus, tot era eufòria entre els aficionats roig-i-negres. El seu equip havia derrotat el Nàstic (1-0), amb el qual el separaven 10 punts. No era la distància que els havia arribat a separar quatre jornades enrere, en l'onzena –14 punts i 20 llocs, amb els reusencs segons i els tarragonins últims–, però reafirmava la tendència de l'inici de temporada. Cinc mesos després, les coses han canviat i els dos equips arriben molt més igualats al derbi de dilluns al Nou Estadi. Només un punt separa el Reus, catorzè, del Nàstic, setzè.

Després del duel de la primera volta –el 20 de novembre–, la trajectòria dels dos equips es va mantenir força temps, i a principi de febrer encara hi havia 11 punts entre els dos equips. El Nàstic, ja amb Juan Merino a la banqueta i amb els reforços d'hivern, no aconseguia deixar la cua, mentre el Reus, sòlid i regular, continuava ben situat, lluny del perill. Però de cop i volta el revulsiu que el Nàstic havia buscat amb els canvis del gener es va materialitzar amb tres victòries consecutives, paral·leles a l'increment del gran problema del Reus: la falta de gol. Així, en només quatre jornades, la distància entre els dos equips va passar dels 11 punts als 4. En les últimes setmanes, els grana, amb alguns alts i baixos, han mantingut la tendència, mentre que el Reus, que fa cinc jornades que no marca, ha continuat caient a poc a poc i afrontarà el derbi en el pitjor moment de la temporada i en la pitjor posició, la catorzena, en plena lluita per evitar el descens. El Nàstic, per la seva banda, arriba al duel amb més força anímica i sabent que, si aconsegueix la victòria, passarà per primera vegada al davant d'un Reus conscient, això sí, que una victòria en el derbi pot ser la solució als seus mals.