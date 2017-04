Com més aviat millor

Els tres derbis catalans amb què s'obre la jornada 36 protagonitzen tres lluites que poden ser definitives. El Barça B pot tancar el lideratge contra el Prat, equip en zona de descens, i el Llagostera i el Sabadell poden segellar la permanència –han de derrotar el Lleida i l'Hospitalet.

El conjunt blaugrana (1r, 73 punts) va deixar escapar en l'últim instant la setmana passada la possibilitat de segellar matemàticament el títol empatant contra l'Hospi. Avui (17 h, Miniestadi), contra els potablava (18è, 34 punts) només els cal un punt per aconseguir-ho. “Tot i que hauria pogut ser una setmana de preparació d'altres objectius, la bona notícia és que podem aconseguir el primer lloc davant la nostra gent. Però tot i això hem preparat el partit com qualsevol altre”, diu el tècnic blaugrana Gerard López, que s'enfrontarà amb un rival amb cinc baixes per sanció.

A Sabadell i Llagostera estan engrescats amb la possibilitat de tancar una permanència que s'ha fet costosa. Els arlequinats (15è, 41 punts) reben l'Hospitalet (19è, 34), que persegueix la plaça de promoció. “És lògic que ells vinguin amb un puntet més de ganes”, diu el tècnic del Sabadell, Guillermo Romo. Mentre que al Llagostera (13è, 44 punts) li pot servir l'empat contra el Lleida (7è, 51 punts), que esgota les seves últimes possibilitats d'assolir la promoció d'ascens.