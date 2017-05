El més cruel dels drames

at. llevant 4 badalona 1 AT. LLEVANT: Sotres; Son, Káiser, Fran, Álvaro Moreno; Ribelles, Pepelu (Shaq, 75'); Ito (Álex Gil, 59'), Arturo, Manu Viana; i Allyson (El Hacen, 62'). BADALONA: Morales; Robusté, Aleix Coch (Iván Agudo, 50'), Moyano; Fran Grima, Toni Lao (Moha, 62'), Sandro, Maestre, Víctor García (Musa, 68'); Bruno Vinicius i Gerard Oliva. GOLS: 1-0 (3') Arturo. 2-0 (40') Álvaro Moreno. 3-0 (61') Álex Gil. 3-1 (66') Gerard Oliva. 4-1 (93') Son. ÀRBITRE: Monter Solans. T.G.: als locals Ito i Manu Viana; i als visitants Moyano i Maestre. T.V.: al visitant Bruno Vinicius (84'), directa.

Ràbia, impotència, tristor i mala llet. Amb aquesta mescla de sensacions van acabar ahir el partit a Bunyol els jugadors del Badalona. Hi van rebre una clatellada duríssima, d'aquelles que no es curen fàcilment. Després d'haver estat 22 jornades entre els quatre primers, els pupils de Manolo González s'han quedat sense play-off per culpa d'una derrota duríssima en l'últim partit. El guió de la tarda d'ahir semblava escrit per un enemic. Una novel·la de terror de Stephen King. L'Atlètic Llevant, que necessitava guanyar per eludir el descens directe, va obrir la llauna amb un golàs en el seu primer xut i, després, tot va sortir malament. Els escapulats van acabar golejats i, això, unit a la victòria de l'Atlètic Balears contra l'Alcoià, va fer que l'anhel de jugar la fase d'ascens, una fita que semblava del tot assumible, i fins i tot encarrilada en alguns moments de la temporada, s'esvaís de la manera més cruel.

Hi ha dies en què el futbol desafia a la lògica i surt guanyant. Només així es pot explicar que el filial del Llevant, un equip que tenia una mitjana de 0,8 gols marcats per partit, li clavés quatre dianes a Morales. Precisament a ell, el porter més difícil de superar de la categoria, que només havia rebut 0,8 gols per partit. Veure-ho per creure-ho. Quan hi tanta tensió, però, el futbol es torna un joc passional, i quan es juga amb el cor tot és imprevisible. Ja pots fer mil milions de plans, que una acció puntual desquadrarà allò que tenies en ment. Això és el que li va passar ahir a Manolo González, que va veure com en el minut 3 el seu equip ja perdia.

Llavors encara no se sabia, però Arturo va frustrar la temporada del Badalona amb un xutàs llunyà que va entrar per l'escaire. Sí, quedaven 87 minuts, però l'1-0 va sembrar la confusió en les files escapulades. Els de Manolo González, que va tornar a jugar amb tres homes a l'eix de la defensa i dos carrilers, es van veure desbordats. Gerard Oliva va salvar sota pals una rematada d'Álvaro, però el defensa no va perdonar poc abans del descans. Va caçar un refús després d'un error en un córner i va encarrilar la victòria. Mentrestant, el Balears ja havia marcat i els badalonins sabien que havien de puntuar per fer play-off.

No hi va haver miracle