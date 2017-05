Murs molt difícils de tombar

Hi havia un mur real (l'Alcorcón) i un altre d'imaginari (els vells fantasmes que persegueixen el Girona). I tombant el primer s'esmicolava també el segon, però no hi va haver manera humana d'enderrocar la muralla groga amb què els madrilenys, sense cap mania, es van plantar a Montilivi. La primera divisió es veu per un forat, s'olora i gairebé es toca amb la punta dels dits (ahir van quedar virtualment fora de la lluita per l'ascens directe el Tenerife i el Cadis), però falta tombar una última paret que ja no és ni de granit ni de rajol, sinó de Pladur i està aguantada amb pinces. Però s'ha de rematar la feina, perquè no caurà tota sola.

No hi ha dubte que el 0-0 final va deixar molt més feliç l'Alcorcón que no pas el Girona, que va intentar de totes les maneres possibles però sense èxit colar-li una pilota a Dmitrovic. Com sol passar en les últimes jornades, les alegries van acabar venint d'altres camps (ahir, de l'Heliodoro i del Carranza). I, posats a demanar, si el Valladolid d'Isaac Becerra i Jaime Mata derrota dissabte el Getafe, la paret que separarà el Girona de l'ascens ja no serà de Pladur, sinó de paper.

Domini molt estèril

Pablo Machín no va gosar posar tota la carn a la graella des del minut 1 i es va guardar Borja García a la banqueta. La primera part va servir per constatar que la decisió va ser un luxe excessiu, perquè sense el madrileny sobre la gespa l'equip es va estavellar una vegada i una altra en la doble barrera de vuit jugadors (defensa de cinc i triple pivot) que va aixecar Velázquez a la frontal de la seva àrea. El Girona tampoc no va jugar-s'ho tot per no desguarnir-se, tot i que era molt difícil que l'Alcorcón (amb dos jugadors a dalt que no eren ni davanters) pogués fer mal amb tants metres al davant com tenia fins a la porteria de Bounou. Els locals van ser intensos i poca cosa més. No van ni trepitjar l'àrea en el primer quart d'hora, cosa que possiblement no s'havia vist mai aquesta temporada. Cada vegada que Portu tenia la pilota era engolit per tres o quatre rivals. Eloi, una de les novetats, no trobava línies de passada. Sandaza i Longo estaven ben fixats. I Mojica apareixia més que Maffeo, però de manera massa intermitent. Només l'estratègia –faltes laterals i córners– semblava l'única via per fer mal als visitants, que van arribar al descans deixant els gironins gairebé sense ocasions i amb la sensació que ni tan sols s'havien hagut d'esprémer al 100% per contenir un equip que va estar lluny de la millor versió.

El Girona accelera

Machín no va ni voler esperar a veure quin rumb prenia la segona part. El tècnic ja va deixar Eloi al vestidor i va donar entrada a Borja García. El canvi va ser notable, però no pas només per la entrada a escena del mitja punta, sinó per l'activació de tots els altres jugadors locals sense excepció. El Girona va augmentar les revolucions molt per sobre del que ho havia fet en la primera part i l'Alcorcón va patir el que no està escrit per aguantar el 0-0 mentre Montilivi empenyia com mai l'equip amb la mateixa força que es desesperava coincidint amb el recital d'oportunitats desaprofitades. L'Alcorcón va sobreviure ni ells saben ben bé com. Perquè Portu va tenir dues ocasions clamoroses per fer pujar l'1-0. En la primera va rematar desviada una assistència de luxe de Borja García i en la segona no va rubricar una assistència de primera divisió de Pere Pons (54' i 74'). No tancar el partit en la millor fase de joc local es podia convertir en un greu problema. Era impossible que el Girona mantingués un ritme vertiginós. Ho tenia més fàcil l'Alcorcón, que continuava molt ben plantat al darrere –gran partit del trio de centrals, sobretot del veterà David Navarro– i només havia de bascular. Quan Machín va detectar que el Girona perdia pistonada per les ales, les va refrescar amb Cifu (per Maffeo) i Cristian Herrera (per Mojica). El Girona va continuar insistint, però a més de no perdre de vista la porteria de Dmitrovic va haver de començar a anar amb peus de plom a darrere perquè els canvis de Julio Velázquez també van ser per fer mal. L'Alcorcón, aixoplugat durant quasi tot el partit, va fer sortir dos puntes nats (Óscar Plano i David Rodríguez) que van fer força més por que Álvaro i Pablo Pérez, que no eren ni carn ni peix. Amb el partit trencat i Pere Pons omnipresent, hauria pogut passar de tot, però qui va estar més a prop del gol va ser Cristian Herrera (92'), que s'hauria convertir en l'heroi inesperat si la seva volea hagués trobat les xarxes.

MINUT A MINUT:

18' Falta enganxada a la línia de fons que Eloi serveix en curt per a Mojica que, lliure de marcatge, etziba un xut des del vèrtex de l'àrea que es perd per damunt el travesser.

24' Córner a favor del Girona que Mojica executa buscant una desmarca a dins l'àrea d'Eloi. La rematada del gironí la salva amb una mà providencial Dmitrovic quan ja es cantava el gol. El refús cau a peus de Portu, però la centrada d'aquest la torna a refusar, ara amb els peus, el porter visitant.

28' Kiko Olivas posa una pilota a dins de l'àrea, un defensa refusa malament i deixa Longo tot sol davant Dmitrovic, però l'acció, que no hauria acabat en gol per l'aturada del porter, estava invalidada per fora de joc de l'italià.

41' Pèrdua d'Eloi Amagat en zona de risc que genera un contraatac conduït per Pablo Pérez, però el camp se li fa molt llarg al jugador de l'Alcorcón i arriba massa cansat a l'àrea local i entre Maffeo i Olivasl'acaben tancant i prenent-li la pilota.

42' Toribio recull una pilota a la frontal de l'àrea però remata sense massa precisió i l'esfèrica es perd mig metre per sobre el travesser de Bounou.

51' Mojica se'n va de Nelson amb un pam de terreny en una acció espectacular i ressegueix la línia de fons, però no precisa bé la centrada final, aturada per Dmitrovic sobre la línia.

52' Borja obre per Portu però la centrada d'aqust en posició d'extrem dret s'estavella al lateral de les xarxes.

54' Borja García posa una pilota mil·limètrica per a Portu, que remata tot sol però l'esfèrica es perd a un pam a la dreta de la porteria de Dmitrovic en l'acció fins ara més clara del partit.

58' Borja García fa un canvi de joc cap a Maffeo, que controla la pilota a dins l'àrea, fa un driblatge perfecte i el seu xut el salva David Navarro anticipant-se a Longo quan Dmitrovic semblava superat..

61' Nova centrada de Borja García a la qual no arriben ni Portu, ni Longo ni Sandaza i l'esfèrica s'acaba perdent per la línia de fons.

63' Portu se'n va per cames de Toribio i fa una passada a Sandaza, que prova la rematada des de la frontal, massa alta.

64' Centrada molt forta de Mojica des de l'extrem esquerre que Maffeo intenta rematar com pot amb el cap, però no connecta bé l'esfèrica.

66' Óscar Plano recull una pilota a uns 25 metres de la porteria i el seu xut amb l'esquerra el bloca sense massa dificultats Bounou.

68' Óscar Plano executa una falta molt passada on Owona s'aixeca més que ningú però la seva perllongament amb el cap mor a les mans de Bounou, que, ben col·locat, atrapa sense problemes.

72' Pere Pons posa una centrada en diagonal a dins l'àrea però Portu no aconsegueix arribar-hi tot i que s'estira el que no està escrit.

74' Pere Pons parteix per l'eix la defensa de l'Alcorcón i li dona una assistència d'or a Portu que en comptes de retratar Dmitrovic quan tenia tota la porteria per a ell opta per una passada que David Navarro acaba enviant a córner.

75' Gran recuperació de Pere Pons, que li roba la cartera a Óscar Plano quan estava a punt de culminar un contraatac.

81' David Rodríguez deixa enrere per Nelson, que remata als núvols.

90' Després d'un rebuig defensiu en un córner, Cifu recull la pilota a la frontal i la seva rematada, molt centrada, l'atura sense dificultats Dmitrovic.

92' Bona acció de Sandaza per la dreta i la seva centrada passada la remata de volea Cristian Herrera, massa alta.