El gran salt

Municipal de l’Hospitalet. Temporada 2009/2010, la darrera en què els nois de la categoria alevina van jugar en la modalitat de futbol 11. En una falta lateral, la petita figura d’un nen d’onze anys vestit amb la samarreta del Martinenc s’aixeca per sobre de tots els rivals i enganxa una xilena perfecta que acaba en gol després de tocar prèviament al pal. Les poc més de 3.800 persones que han vist aquest vídeo al YouTube podien intuir que Adrián Balboa (Barcelona, 13/05/1998) tenia alguna cosa especial, però segurament ningú podia imaginar el que ha passat enguany. Perquè ni el mateix protagonista se’n sap encara avenir del tot. “Aquest ha estat l’any en què he començat a pensar que em podia dedicar a això”, confessa el davanter.

És cert que el curs passat el jove jugador barceloní va jugar sis partits a tercera amb un Masnou que ja havia certificat el descens. Era la promesa que li havia fet el conjunt maresmenc –fer la pretemporada amb el primer equip i tenir-lo present durant l’any– per retenir una de les perles del seu futbol formatiu. Però aleshores cap gran equip es va fixar en ell, a diferència del que ha passat enguany: ara, després de les propostes d’un munt d’equips de segona B i algun filial, el jugador ha decidit posar el rumb a Anglaterra, per provar fortuna al conjunt reserva del Leeds United. “Vaig anar dues setmanes a entrenar-m’hi i m’hi vaig sentir molt bé. Fitxo per jugar amb el sub-23, però la idea és pujar al primer equip. Mirant el futur, aquesta era, sens dubte, la millor proposta”, explica Balboa.

El salt s’explica pels catorze gols d’aquesta temporada que el van convertir en el màxim golejador del grup 3 de la divisió d’honor juvenil. A les files d’un debutant en la categoria, la Unificació Bellvitge, el nom d’Adri Balboa ha sobresortit per sobre de la resta mentre ha anat noquejant rivals amb el seu desequilibri i la facilitat per veure porteria. “A part de la seva qualitat, m’han sorprès sobretot la seva humilitat i la seva implicació, qualitats molt importants en el futbol modern. Treballa per l’equip i és l’encarregat d’orientar la sortida de l’equip rival”, explicava a final de curs el seu tècnic, Narcís Sirvent, un dels responsables de la transformació de l’atacant. “El mister m’ha tractat molt bé des del primer dia i m’he sentit molt còmode. I com que les coses em van començar a sortir bé, això em va donar molta confiança”, diu Balboa, que enguany ha fet eclosió de davanter centre, una posició nova per a ell, acostumat a jugar uns metres més enrere.

Ara, a partir de l’estiu, l’espera una nova i il·lusionant aventura a Anglaterra, en un ambient encara desconegut. “Allà tot és molt professional i als espanyols ens tracten molt bé. Quan vaig anar allà em van rebre com si fos una estrella”, explica. A Leeds, al nord d’Anglaterra, li han dit que compartirà pis amb un asturià i mirarà de fer el pas definitiu per establir-se en un nou món que se li ha obert gràcies al seu any espectacular. “L’idioma no serà cap impediment, jo tinc molt clar què hi vaig a fer, allà”, sentencia.