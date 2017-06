El capità canvia el rumb

El braçal de capità del Reus busca nou propietari. Ramon Folch, motor i cervell de l’equip les últimes quatre temporades, va anunciar ahir que deixa el club de la seva ciutat. La constant progressió del mig centre reusenc li ha permès arribar a la segona A, categoria que tant ell com el Reus han estrenat aquesta última temporada, en el millor nivell. Intel·ligent, passador, recuperador, ràpid, tècnic i amb visió, col·locació i arribada, ha estat un dels millors mitjos centre de la categoria, la qual cosa ha fet que diversos equips amb aspiracions d’ascens s’hi hagin fixat, entre els quals l’Oviedo, el club on segurament anirà. “El que he viscut aquestes quatre temporades ha estat més que un somni. Lluir el braçal del millor Reus de la història, un orgull. Sento que ara, amb 27 anys, ha arribat el moment de cloure una etapa”, va dir ahir Folch en una carta de comiat publicada a les xarxes socials.

El trajecte de Ramon Folch (Reus, 04-10-1989) fins a la seva consolidació en el futbol professional ha demanat molta constància i paciència. “El camí no ha estat fàcil: una lesió, molts quilòmetres, la universitat, el pas per diversos equips i clubs... Moltes categories batallades fins que a l’estiu del 2013 vaig aconseguir tornar a casa”, explica Folch a la carta de comiat. Format al Reus, va deixar el club en edat juvenil per iniciar una etapa en el futbol amateur que el va dur, entre la regional preferent, la primera catalana i la tercera divisió, al Roda de Berà, al Vilafranca, al Cambrils, a l’Amposta i al Conquense. La seva evolució i la bona temporada en l’equip de Castella-la Manxa li va valer, per fi, el retorn al Reus. “Quan de petit anava els diumenge a l’estadi a veure jugar el Reus, aleshores a tercera divisió, com tot nen aficionat al futbol tenia un somni: jugar amb el primer equip de la meva ciutat.” El somni de Ramon Folch es va complir, però poc s’imaginava llavors tot el que viuria amb la samarreta roig-i-negre. Estendard d’un projecte ambiciós, va veure com l’equip, en la segona temporada, queia eliminat en la fase d’ascens a segona A. L’aprenentatge va servir i Ramon Folch i els seus companys van continuar progressant i l’ascens a la categoria de plata no es va escapar. A segona A, Ramon Folch, com tot l’equip, ha fet callar els que temien que la falta d’experiència podria condemnar el Reus, i s’ha vist la millor versió del mig centre reusenc i de tots els jugadors que, com ell, han debutat a segona A. Els números parlen per si sols: sempre titular i mai substituït, només s’ha perdut tres partits de lliga i ha marcat quatre gols. A més, ha estat el quart jugador amb més passades completades (2.178) i el segon futbolista de camp pel que fa a recuperacions (287). Així, Folch, en el millor moment de la seva carrera i encara amb uns quants anys per endavant, considera que ara li toca fer un salt i buscar reptes més ambiciosos. Agraït a tots els que han cregut en ell i li han mostrat “suport incondicional” tots aquests anys, Folch s’acomiada de l’afició del Reus recordant que és i serà “un RTV [reusenc de tota la vida] de sang roig-i-negra.”

El repte del Reus

Serà un estiu de feina als despatxos del Reus, que haurà de confeccionar un equip per continuar la progressió, tal com volen els seus dirigents, sense alguns puntals. A més de Ramon Folch, el tècnic, Natxo González, i titulars habituals com ara Benito i Ángel també han deixat el club. El Reus intentarà que la resta dels titulars aquesta temporada –ja n’ha renovat uns quants, com ara Querol, Haro, Carbia, Atienza, Olmo i Edgar Badia, per bé que del porter no es pot descartar que algú en pagui la clàusula de rescissió– continuïn i que els fitxatges mantinguin el nivell.