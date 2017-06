El filial de la metamorfosi

No hi ha cap altra manera d’aconseguir l’ascens. Al llarg de la temporada el Barça B no ha estat un equip abassegador, de domini impactant i demolició a través de la pilota. El món ideal, aquell que gairebé només es veu des del Camp Nou, demana que la formació sigui respectant l’únic manament blaugrana: la possessió. Però la segona B és una altra cosa. És el món real. Allà hi cap de tot. És dominar les àrees, és joc directe en una capsa de llumins, amuntegar-se, de vegades, a prop del porter, o aprofitar la pilota aturada. També són hores i hores de possessió de pilota quan el rival no la vol, que és molt sovint. I tot es resumeix a competir. Que te’n clavin tres a casa i, set dies després, tornar a a la guerra amb l’obligació de guanyar. I el Barça B ha excel·lit en tot això. Adaptant-se a cada moment, l’equip de Gerard López ha pujat de categoria, no sense dificultats. Amb jugadors de poc recorregut formatiu, amb un gran equip gràcies a un pressupost sense límit però també alimentant joves promeses que han conduït amb mestria l’ascens. La tornada a segona A abans de l’anada de la darrera eliminatòria semblava obligatòria, però el dia a dia ha ensenyat que els joves blaugrana s’han adaptat a la perfecció a cada moment, amb el premi final. No hi ha cap altra manera d’aconseguir l’ascens.

Ahir, el filial va solucionar el tràmit més fàcil de la temporada perquè la renda que portava d’El Sardinero (1-4) va anar desactivant el Racing, superat a cada minut que passava. El gran resultat de l’anada demanava cert control i Gerard López no va tenir cap altre remei que optar per Sarsanedas per substituir Fali, sancionat. La resta de l’onze, calcat respecte al de l’anada, incloent-hi l’opció de Cardona com a extrem esquerre acompanyant Romera, situat en la punta. Els locals van aprofitar bé aquests dos flancs perquè l’alineació de Sarsanedas va servir perquè l’equip tingués molt la pilota i trobés sortida sempre a l’intent de pressió del Racing, que amb un 4-3-3 volia un un contra un a totes les zones. Quan el Barça les veia negres per sortir d’aquesta pressió, aleshores apel·lava a la picaresca i l’entrega de Cardona, que, mitjançant una pilota llarga, guanyava tots els duels per dalt al jove lateral Gándara.

Sense pressió

D’aquesta manera, el Racing no va fer ni pessigolles en els primers minuts de joc i la primera arribada va ser de Cucurella per la banda esquerra, sense que la seva centrada arribés a bon port. El públic –menys de l’esperat– aplaudia sempre que l’equip decidia portar la pilota a zones en què el perill de contraatac del rival es reduïa, però l’equip demanava la victòria, com si tingués un 0-0 en el marcador global, com si res no hagués passat a El Sardinero. És per això que el primer xut del partit també va ser dels locals, per mitjà d’Aleñá en una semivolea (21’) arran d’un córner servit per Gumbau. Poc després, Romera, des de la frontal de l’àrea, va connectar un xut alimentat per una segona jugada de Cardona que va marxar desviat per ben poc, amb dubtes sobre si el porter Crespo havia intervingut en l’acció. Els únics dubtes que va tenir el Barça B, mancat d’un recuperador en el mig del camp, arribaven quan el Racing guanyava duels individuals i la pilota rondava l’àrea. Allà, la defensa no estava gaire segura i Héber Pena podria haver provocat un penal si hagués estat més convençut de la seva conducció, ja que tenia Palencia a terra. Granero va protagonitzar el primer xut del Racing (30’) en una mitja volta que va sortir a prop del pal i l’extrem Santi Jara també ho va provar de lluny (40’) sense conseqüències. Però ni aquestes tres jugades puntuals van fer desviar el Barça del seu camí i, dominant la pilota i el partit, va arribar a la mitja part amb empat en el marcador. Després d’una llarga temporada, la feina gairebé ja estava feta; només quedaven 45 minuts.

Amb la possessió