Maikel Mesa, el primer

El Nàstic va anunciar ahir al vespre el primer dels fitxatges que farà aquest estiu per reforçar la plantilla. Es tracta del migcampista de 26 anys Maikel Mesa, que aquesta última temporada ha disputat 35 partits i ha marcat sis gols amb el Mirandés, amb el qual no ha pogut evitar el descens a segona B. Nascut a Santa Cruz de Tenerife, es va formar al principal club de la seva ciutat i el 2012 va fitxar per l’Osasuna. La primera temporada va jugar a segona B amb el filial navarrès i va arribar a debutar a primera divisió amb el primer equip. En la segona campanya, va jugar la primera volta ja amb l’Osasuna a segona A i en la segona va ser cedit al Racing de Ferrol. La temporada 2015/16 va formar part, tot el curs, de la plantilla de l’Osasuna que va aconseguir l’ascens a primera divisió, al qual va ajudar amb 13 partits. Aquesta última temporada ha estat la de la seva consolidació, amb molta continuïtat al Mirandés. El jugador canari ha signat amb el Nàstic per dues temporades, amb una tercera d’opcional.

Maikel Mesa és un mig centre complet, que tant destaca pel bon posicionament defensiu com pel criteri amb la pilota als peus i l’arribada a l’àrea rival, la qual cosa li ha permès marcar sis gols en un equip, el castellà, poc golejador. L’exjugador del Mirandés reforça una demarcació, el mig del camp, que havia quedat força buida després dels adeus, confirmats els últims dies, de Lévy Madinda, Luismi Sánchez i Miguel Ángel Cordero. Ara mateix, per al doble pivot hi ha, a la plantilla grana, Maikel Mesa, Tejera, Zahibo i el polivalent Molina, més pensat com a central. El més probable és que encara arribi algun futbolista més per a aquesta demarcació. De fet, el Nàstic haurà de reforçar totes les línies, per bé que no s’espera un gran nombre de fitxatges. Ara mateix hi ha disset futbolistes amb contracte, sense comptar els fins ara cedits Kakabadze, Maloku i Carlos García.