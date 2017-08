La maduresa pren valor

Fa tres cursos, l’any del descens a 2a B, tothom era sub-23 En l’últim ascens a 2a A (2010) també va haver-hi un salt similar

El Barça B s’estrenarà d’aquí a un parell de setmanes a l’escenari de la segona A. Després de dues campanyes en la categoria de bronze, toca tornar al futbol professional. Per fer-ho, el tècnic continua treballant amb un bloc amplíssim de futbolistes –n’hi ha molts que han de sortir–, però que s’anirà definint en els dies vinents. Més enllà de les sortides, el tècnic també espera acabar d’apuntalar la plantilla amb jugadors que puguin marcar la diferència en un escenari molt més complex i exigent. De moment, això sí, disposarà d’un equip més experimentat que el de la temporada passada. I és que, un any enrere, Gerard només tenia a les seves ordres un parell de futbolistes de més de 23 anys, una xifra que augmentarà de manera sensible.

Entre Alfaro, que ja superava el llindar dels 23 anys, els jugadors que continuen del curs passat i n’han complert o en compliran 24 –Martínez, Fali, Varo i Ortolà– i els fitxatges –Choco Lozano i Ruiz de Galarreta–, el Barça B tindrà el curs que ve set futbolistes experimentats, sempre que no hi hagi cap entrada o sortida que afecti aquesta xifra.

Amb Luis Enrique, igual