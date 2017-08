El marge de millora és molt gran

El Girona i el Barça B van cremar una altra etapa en la seva preparació que està enfocada a arribar en les millors condicions possibles al cap de setmana del 19 i 20 d’agost, quan tot començarà a agafar una transcendència majúscula. En el cas dels de Machín, el marge de millora és tan gran que fins i tot fa por pensar que només falten quinze dies per a la visita a Montilivi de l’Atlético de Madrid. Els gironins no només han de fitxar sis primeres espases, sinó posar a punt els que ja hi són i que de moment estan lluny d’oferir una imatge que convidi a l’optimisme. És pretemporada i tot és encara relatiu, però les llacunes defensives i la intermitència en atac són aspectes a corregir. Ahir van haver de sortir al rescat dos jugadors del Peralada com Kevin Soni i Andzouana per arreglar el 2-0 amb què el Barça B va sorprendre en la primera mitja hora de partit.

A remolc

El Girona va estar lluny d’oferir una imatge consistent en la primera part, especialment en la primera mitja hora. La mobilitat de jugadors com Carles Pérez, de Paik i sobretot de Vitinho –una mica més despenjat– va provocar desajustos en la rereguarda gironina. Choco Lozano va estar més estàtic a dalt, però Bambo va necessitar ensenyar-li dues vegades la llesca per mantenir a ratlla l’hondureny. Tot i això, el Barça B va fer més mal al Girona del que li hauria hagut de fer en condicions normals. En l’1-0, Pere Pons o Ramalho haurien hagut d’evitar que la passada de Fali arribés a Vitinho, que va definir de meravella davant Bounou, però només amb la mirada no n’hi ha prou per tallar la pilota. El 2-0 va néixer en un córner a favor del Girona i va estar precedit per una planxa sobre Eloi que l’àrbitre no va voler veure. El resultat va ser un contraatac letal iniciat i culminat per Carles Pérez amb una conducció bestial de 60 metres que va rubricar creuant la pilota davant Bounou. Ni un portent físic com Pere Pons va poder frenar la cavalcada de l’extrem blaugrana. El Girona va donar pocs senyals de vida en atac més enllà d’aconseguir en algunes fases de partit un domini absolutament estèril. Kevin Soni va ser, amb diferència, el millor dels gironins, i no pas pel gol –més demèrit d’Ortolà, que mèrit del camerunès, que va saber predir l’errada del porter per fer el 2-1–, sinó perquè va ser l’únic futbolista del Girona que va provar coses i va posar problemes als defenses locals. A l’altra punta, Boulaya, ni se’l va veure. Tot el que va fer el Girona va ser provocar un parell de faltes a la frontal que Eloi (29’) i Granell (41’) van desaprofitar o alguna cavalcada de Portu pel carril dret.

Andzouana ho arregla