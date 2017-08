El Girona com a trampolí

El Girona va posar punt final ahir a la marató de presentacions que ha fet aquesta setmana a Caldes de Malavella, i és que els deu nous fitxatges ja han passat davant del micròfon. Els últims van ser Douglas Luiz i Marlos Moreno, dos dels jugadors que han arribat cedits pel City i que han de donar un salt de qualitat a l’equip. Especialment s’espera molt del brasiler, pel qual el City ha pagat uns tretze milions d’euros aquest estiu per treure’l del Vasco da Gama. “Està en fase de creixement i encara és molt i molt jove, però té el qualificatiu de jugador top després de fer un gran any al Brasil i fer obrir els ulls a tot Europa”, va assegurar el director esportiu Quique Cárcel.

Douglas Luiz és conscient de les expectatives que ha generat la seva arribada a Girona i assumeix “la responsabilitat” que té. “Sé que vinc com un jugador important i jo vull ser-ho, per això donaré tot el que tinc i m’ho deixaré tot a la gespa”, va assegurar el brasiler, que tot i les ganes d’assumir un rol important sap que tindrà una dura competència per fer-se un lloc al mig del camp: “Tot i ser un equip que acaba de pujar hi ha jugadors amb molta qualitat al mig del camp i sé que no em puc acomodar, i he d’estar preparat per a aquest repte.” El pes que presumiblement ha de caure sobre Douglas Luiz no espanta el migcampista. “No sento cap pressió, perquè en el futbol s’ha d’estar sempre preparat, i jo ho estic, perquè crec que podré fer un bon paper amb el Girona”, va assegurar l’exjugador del Vasco.

El jove brasiler es va definir en la presentació d’ahir com un jugador vàlid a l’hora de “fer bons marcatges”, però que destaca sobretot “per un bon xut i amb arribada a l’àrea des de segona línia per fer gols”. En aquest sentit, Cárcel va destacar d’ell la seva capacitat d’aprenentatge: “En fase ofensiva té molta presència i és tant capaç de generar joc com de finalitzar jugades. És un jugador molt complet perquè és molt intel·ligent, cosa que li permet agafar els conceptes ràpidament des que ha arribat i ha demostrat que té capacitat per saber defensar.”

Per acabar, el migcampista va destacar els seus companys com una eina clau per poder adaptar-se al futbol europeu, una de les claus del seu rendiment. “Tot és diferent que al Brasil, i hi ha coses complicades, però tothom m’està ajudant moltíssim. Tots tenen molta paciència amb mi i per això crec que l’adaptació serà ràpida, perquè això té molt a veure amb la convivència”, va agrair Douglas, que com a bon brasiler va definir el futbol com “alegria i una manera de ser feliç”.

