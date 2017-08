Problemes per a l’estrena

A les dificultats que ha hagut d’afrontar en la pretemporada Gerard López per culpa de la planificació de la plantilla –amb un overbooking de jugadors i sense que arribin, de moment, fitxatges– s’ha d’afegir un problema més: les lesions. Les primeres jornades estaran condicionades també per les absències, perquè el tècnic acumula fins a quatre lesions d’homes importants en el vestidor. Ahir es van confirmar les baixes dels dos laterals titulars, Palencia i Cucurella, que estaran de baixa cinc i tres setmanes, respectivament, i que s’afegeixen a les absències d’Ortolà i Alfaro.

El Barça, doncs, haurà d’afrontar el primer tram de temporada –de molta exigència– amb jugadors joves i amb poc rodatge. L’esquinçada en el turmell que Palencia es va fer ahir en l’entrenament i la lesió en l’adductor de la cama dreta que Cucurella va fer-se en el partit contra el Lleida deixen el Barça amb poc marge: Morer, l’any passat juvenil, i Araujo, el curs passat en el Celta B, seran els titulars. De la mateixa manera, Carles Pérez s’entreveu com el recanvi més lògic d’Alfaro. “Hem d’anar pas a pas. Hi haurà dificultats al principi perquè podem acusar la falta de preparació, però a mesura que passin les setmanes anirem a més”, manifestava Gerard López després del partit contra el Lleida, abans de conèixer les dues darreres baixes: “Amb el que tinguem, anirem a competir. Això ho tinc claríssim perquè així ha estat en els dos anys que fa que són amb l’equip.”

Hondures va fer pública la llista per als partits classificatoris per al mundial de l’1 i el 5 de setembre amb Choco Lozano inclòs. El jugador es perdrà segur la tercera jornada i probablement la segona–el Barça juga el dilluns contra el Valladolid–, però el club està intentant que el jugador s’incorpori un dia més tard per tenir-lo disponible.