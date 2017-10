Per això l’esperaven

Ikechukwu Uche no hauria pogut viure uns últims dies gaire millors. El davanter nigerià va ser l’autor, dimecres passat, dels dos gols que van servir al Nàstic per derrotar el Granada (2-0) i, diumenge, dels dos que van encarrilar la golejada dels grana al camp del Còrdova (1-5). Si al Nou Estadi va fer dos gols en cinc minuts, al Nuevo Arcángel les seves dues dianes van arribar en el primer quart d’hora de joc. Uche, que la temporada passada, malgrat la irregularitat, va ser clau en la permanència del Nàstic amb gols transcendentals en les últimes jornades, si està en la plantilla grana és per marcar diferències i per demostrar que el club tarragoní no es va equivocar esperant-lo.

Al principi de l’estiu, Uche, de 33 anys i amb nou club professionals a les espatlles, va acordar amb el Nàstic que faria la pretemporada pel seu compte mentre buscava equip. Si no en trobava, renovaria pel club grana. Finalment, entre que el nigerià no va rebre cap oferta satisfactòria, que el Nàstic no va fitxar cap davanter i que el director esportiu grana, Emilio Viqueira, amb el qual va compartir plantilla en el Recreativo fa uns quants anys, li va fer veure que el millor per ell i el Nàstic era que continués a l’equip, Uche va allargar el vincle amb el club i es va incorporar als entrenaments la mateixa setmana de començar la lliga.

Com que havia treballat poc amb la resta de l’equip, Lluís Carreras no el va fer jugar en el debut en la lliga i només va disposar d’uns pocs minuts en la segona jornada. Va ser titular en la tercera i la quarta jornada, amb tots els minuts disputats en les derrotes contra l’Sporting i el Cadis, que van ser la condemna de Carreras. Ja amb Rodri, va sortir en la segona meitat en els tres següents partit, amb un gol marcat contra l’Albacete en la primera victòria grana. En els dos últims partits, Rodri l’ha fet sortir d’inici, i el nigerià ha respost amb dos gols en cadascun. Ja n’ha fet cinc en total.

Uche, molt experimentat, treu ferro al seu moment de forma actual perquè sap que els davanters no es poden deixar endur per l’eufòria quan estan en ratxa ni per la decepció quan no marquen. El nigerià es limita a assegura que ha de continuar treballant per aportar coses a l’equip, no només gols. En la mateixa línia, admet que el Nàstic no ha fet res encara malgrat les dues victòries i haver sortir del pou.