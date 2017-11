La rutina de la fiabilitat

El partit que va protagonitzar Edgar Badia dissabte a La Romareda va ser característic dels 150 que ha disputat defensant la porteria del Reus. El barceloní va comandar una defensa molt segura que, malgrat el domini del Saragossa en moltes fases del joc, va permetre poques rematades clares dels davanters rivals. I les que finalment van poder anar entre els tres pals, van trobar la seva resposta, sempre encertat i segur. El Reus no es va endur el triomf (0-0), però ell va poder celebrar el centenar i mig de partits amb l’equip roig-i-negre mantenint, una vegada més, la porteria a zero.

Les xifres d’Edgar Badia en el Reus des que hi va arribar en el mercat d’hivern de la temporada 2013/14 expliquen la progressió que ell i l’equip han viscut en paral·lel, de la segona B a la consolidació en la categoria de plata. En els 150 partits, només ha encaixat 125 gols, és a dir, sensiblement per sota de la mitjana d’un gol per partit (0,83). És una estadística que tenint en compte només els partits a segona A, malgrat ser una categoria molt més competitiva, és encara millor: 41 gols en 56 partits (0,73 per partit). Badia va ser clau en l’ascens a segona A i en la primera temporada en la categoria de plata va ser una de les sensacions del campionat, amb aturades decisives i grans xifres. Aquesta temporada, en què s’ha perdut dos partits per lesió –en què ha estat substituït per Roberto Santamarí–, no té, probablement, l’espectacularitat del curs passat, però continua molt regular i fiable i per sota del gol encaixat per partit.

Badia va renovar amb el Reus el març d’aquest any. Ara té contracte fins al juny del 2019, amb una tercera temporada opcional en cas d’ascens a primera divisió, i una clàusula de rescissió d’1 milió d’euros. No és una xifra ni de bon tros prohibitiva per als equips de la màxima categoria que s’hagin fixat en Edgar Badia per les seves xifres i actuacions i per la projecció que li donen els 25 anys d’edat.