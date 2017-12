Canvi d’any determinant

Si el Reus vol lluitar per objectius ambiciosos, en les jornades vinents té una bona oportunitat de demostrar-ho. Després de divuit partits, l’equip roig-i-negre, malgrat que es manté en una meritòria onzena posició per a un equip que tot just viu la segona temporada de la seva història a segona A, no ha pogut fer el salt de nivell que el club espera, situat a la mateixa distància (5 punts) del sisè classificat, és a dir, de la zona de fase d’ascens, i del dinovè, el primer que ara mateix baixaria a segona B. Ara, dels quatre partits que afrontarà –els tres últims de la primera volta i el primer de la segona–, tres són al seu estadi, de manera que el calendari li permet tenir el suport de l’afició i la familiaritat del seu terreny de joc en un moment del campionat en què, molt probablement, es decidirà per quin objectiu lluitarà en la segona volta.

D’entrada, caldrà veure com es refà el Reus de la derrota de diumenge passat al camp del Tenerife, més contundent del que és habitual en un equip de la solidesa i la competitivitat del roig-i-negre (3-0). En tota la temporada passada no va perdre cap partit per més d’un gol de diferència, mentre que la derrota de diumenge és la tercera clara d’aquesta campanya, després de perdre al camp de l’Oviedo per 3-0 i a casa contra el Rayo Vallecano per 0-2. El primer partit per demostrar que la seva fiabilitat es manté és el de dissabte a la tarda al municipal, contra un dels clars aspirants a l’ascens i que ocupa la cinquena posició, el Granada, que últimament aconsegueix millors resultats al seu estadi que a fora. Després de visitar el camp del cuer, el Còrdova, el Reus té dos partits seguits davant la seva afició. Primer rebrà l’irregular Alcorcón, que ara té dos punts menys que els reusencs, i després un altre equip de la zona alta de la classificació, el Lugo, una de les revelacions de l’inici de temporada. Si en aquests partits aconsegueix una bona xifra de punts, es reivindicarà com a candidat a objectius ambiciosos i afrontarà amb més confiança i tranquil·litat el següent partit, ni més ni menys que l’esperada visita al camp del Nàstic.