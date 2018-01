El 2018, amb el peu esquerre

El Girona va perdre a Mestalla per culpa d’un gol en pròpia porteria i un penal. Vist així, es pot concloure que la dosi d’infortuni va ser molt elevada, però al mateix temps tampoc ningú pot discutir la justícia de la victòria del València. I això que el porter local, Neto, a banda d’encaixar un gol, va realitzar tres intervencions molt meritòries i va ser un dels millors del seu equip. Tot plegat ja és indicatiu que el partit va ser de força descontrol. I d’un intercanvi de cops constant. Els de Marcelino van tenir durant molts minuts el Girona contra les cordes, però els de Machín van jugar a cara descoberta i van buscar el cop guanyador que deixés KO el rival. Al final, però, va sortir creu i el 2018 va començar igual com va acabar el 2017. Tot i que la derrota ahir a Mestalla no va tenir res a veure amb el desgavell a Eibar.

El millor inici

Machín va aparcar el 3-4-2-1 i va fer una mena de 3-3-2-2, amb Timor alineat amb els carrilers i Granell i Pere Pons un pèl més endavant. El Girona no només es va trobar molt còmode sobre la gespa, sinó que va amenaçar amb el 0-1 (Juanpe) abans que Portu trobés les xarxes de la porteria de Neto. A Ipurúa, al minut 8 el Girona ja perdia per 2-0 i ahir a Mestalla guanyava 0-1. Res a veure. I tot i que el València va reaccionar, si Stuani hagués saltat un parell de centímetres més o hagués enviat la pilota un pam més avall, el 0-2 s’hauria pogut convertir en una muntanya per als valencians.

El València espanta