Torna la festa del bronze

La crisi del totxo el 2008 va posar fi a una tendència inflacionista en el futbol modest. La reducció dels pressupostos i els sous ha estat una constant en la darrera dècada, fins que han tornat les vaques grasses. Els traspassos que ha pagat el Mallorca per Ariday Cabrera (Cultural Leonesa) i Álvaro Bustos (Nàstic) o els diners que ha rebut el Cornellà per Enric Gallego (Extremadura) han estat una cosa rara en la segona B fins a aquest mercat d’hivern, que ho està revolucionant tot: els diners, alguns procedents de capital estranger, tornen a circular.

“És que el benefici després és molt gran si aconsegueixes pujar”, diu Esteve Calzada, propietari del Sabadell. L’ascens a la lliga de futbol professional comporta un ingrés immediat de cinc milions d’euros només en concepte de drets de televisió. Per això molts inversors estan veient el futbol com una oportunitat: comprar un club a segona B, fer-lo pujar i especular amb aquest club en el futbol professional. És el cas de l’empresari xinès Xu Genbao, que va desemborsar 1,3 milions d’euros pel Llorca a segona B, i que ara negocia la venda per uns deu milions amb el club a segona A.

Els inversors estrangers en equips com el Mallorca o l’Atlètic Balears –que diumenge jugaran el derbi– hi aposten fort, i són els dos únics equips de tot el grup que han pagat per traspassos. Però no en la categoria, en què l’Extremadura ha estat el gran protagonista pescant en el grup tercer amb els fitxatges de José García (Alcoià, per 50.000 euros) i Enric Gallego (Cornellà, entre 50.000 i 80.000 euros, segons la premsa extremenya). El Cornellà no ha estat l’únic equip que ha cobrat en el mercat d’hivern ja que el Badalona ha rebut una modesta compensació per la marxa de Juanjo a Suècia. D’altra banda, el Girona ha hagut de desemborsar una quantitat generosa a Manel per renovar-lo i deixar-lo al seu filial cedit procedent del Llorca.