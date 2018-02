Escletxa aprofitada

En partits tancats i igualats, amb molt respecte i pocs riscos, es tracta d’aprofitar el moment, que tard o d’hora arriba. Ahir a Albacete, el Nàstic va tenir el seu en el tram final de la primera meitat, quan va emergir la qualitat que ha guanyat l’equip gen el mercat d’hivern, la que decanta duels. Álvaro Vázquez va aprofitar l’assistència de Dumitru per superar per sota la sortida de l’exgrana Tomeu Nadal (44’) i fer el gol que va acabar donant una victòria clau al Nàstic, la primera amb Nano Rivas a la banqueta. El canvi de tàctic no trenca l’idil·li del Nàstic amb els partits a camp contrari, on ja ha aconseguit sis victòries.

El partit va ser, sobretot, una batalla tàctica que va començar amb Nano Rivas situant sobre el terreny de joc el mateix esquema, el 5-3-2, que el tècnic de l’Albacete, Enrique Martín. Amb un mirall al davant, els locals, molt forts fins ara al Carlos Belmonte, no trobaven vies per fer mal amb el seu joc directe habitual al Nàstic, que esperava ben situat tenir espais al contracop. En la primera fase del partit, diverses interrupcions i algunes discussions entre futbolistes, amb l’àrbitre intentant que el partit no se li escapés de les mans, van contribuir que el partit no s’obrís. I, quan va succeir, el Nàstic ho va saber aprofitar. Immediatament després d’un avís –un xut de Dumitru Cardoso després d’una deixada d’Álvaro Vázquez–, Fali va robar la pilota a la zona de mitjos i Maikel Mesa va connectar amb Dumitru. El davanter va esperar el desmarcatge de la seva parella ahir a l’atac grana, Álvaro Vázquez, que va rebre l’assistència trencant el fora de joc i va batre Tomeu Nadal.

En la segona meitat el Nàstic hi va aplicar ofici. Com en la primera, una fase travada per diverses lesions –el local Zozúlia i els visitants Dumitru i Abraham van haver de ser substituïts– va restar continuïtat al joc, una circumstància que el Nàstic agraïa. En el tram final, amb l’entrada de Javi Acuña, l’Albacete hi va posar més intensitat en atac, però Dimitrievski i la defensa van estar molt atents, sobretot en les pilotes aèries. Álvaro Vázquez va estar a punt de sentenciar al contracop (90’) i Acuña, de fer l’empat en la millor ocasió de gol dels locals (95’).