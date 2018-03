El debut de Riqui Puig eixampla el debat

Enmig del desplegament físic que oferien els nouvinguts, McGuane i Ballou, l’entrada de Riqui Puig en el minut 69 va ser una alenada d’aire fresc. La seva participació –la primera– al Miniestadi amb el Barça B dissabte passat contra el Nàstic va ser un recordatori per a tothom de la vigència de l’ADN blaugrana ja que el migcampista de Matadepera (18 anys) va demostrar tècnica, visió de joc i desimboltura des de la primera pilota que va tocar. Però el debut i la gran actuació de Puig obren encara més el debat sobre el paper del filial, que cada finestra de mercat constata un moviment de jugadors difícil de pair.

“Era el moment de posar-l’hi. Entén el dibuix, la posició, té personalitat per demanar la pilota i filtrar passades”, va assenyalar el tècnic, Gerard López, que l’havia convocat contra el Còrdova però el va fer debutar dissabte passat. Es tracta del cinquè juvenil de la casa que fa jugar aquesta temporada el tècnic granollerí (el mateix Puig, Monchu, Gómez, Busquets i Abel Ruiz), que també ha patit l’efecte directe de la marxa de joves promeses com ara Mboula (Mónaco) i Gómez (Dortmund), o en menor mesura, Èric Garcia (Manchester City). “Els números parlen per si sols –diu Gerard respecte a l’alineació dels joves– i no ho faig de cara a la galeria perquè pensin que no han de marxar. Ells saben que si fan les coses bé la porta del filial la tindran oberta.”

Gerard ha tingut fe cega en els homes de la casa, però d’altra banda també ha hagut de batallar amb el grapat de fitxatges del filial blaugrana per complir objectius esportius: la salvació a segona B el primer any, l’ascens a segona A en el segon i la permanència a segona A en el tercer. De fet, en les cinc finestres de mercat des del darrer descens s’han produït un total de 33 incorporacions, segons Transfermarkt. Algunes, tan dubtoses com l’arribada de Bassey o Robert Gonçalves.

Per tot plegat, s’ha produït un intens debat sobre la figura del filial del Barça, especialment arran de la marxa de jugadors amb potencialitat d’acabar en el primer equip. Mentre algunes perles marxen amb propostes de present i futur més atractives que les del filial blaugrana, ple de jugadors de rendiment més immediat, el Barça B fa mans i mànigues però acaba donant minuts i protagonisme a juvenils i nois de la casa: “Sé que és un debat que tenim perdut. Fem el que fem hi haurà qui hi vegi problemes. Nosaltres hem d’intentar mantenir la categoria, que amb els joves és difícil, però assumint que se’ls ha de donar confiança i fer-los créixer”.