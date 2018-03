No hi ha res que ajudi

L’anàlisi del partit a la zona mixta va girar al voltant dels àrbitres malgrat que ni Nano Rivas ni els jugadors que van expressar les seves opinions van ser molt crítics. “Prefereixo no dir res perquè si ho dic, em puc buscar problemes”, va dir el tècnic grana: “Aquest aspecte [en referència a l’arbitratge] és important per analitzar la derrota. Les jugades polèmiques són bastant clares però són coses que no podem controlar. Al final no hem pogut sumar i aquesta és la realitat”, va afegir el tècnic. “Estem molt disgustats perquè en el seu primer gol hi ha tres jugadors en fora de joc i el nostre de Kakabadze no ho és. No són excuses però quan la situació t’afecta d’aquesta manera és dur i difícil”, va admetre l’atacant Dumitru. “Condiciona molt aquest tipus de jugades. Però també hem d’assumir que els àrbitres es poden equivocar i que no ho fan expressament”, va insistir el mig Fali.