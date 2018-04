“Al Betis estic disfrutant com un nen petit”

De seguida vaig veure que el nou tècnic del Dortmund no comptava gaire amb mi i jo no volia perdre el temps Al Barça hi vaig complir somnis, però hi va haver un moment en què vaig creure que havia de seguir un altre camí El Girona té les coses molt clares i, a més, té dos dels davanters més en forma de la lliga [Stuani i Portu] Tenim molta confiança. Hi ha una barreja de joventut i veterania que fa que estiguem tenint un molt bon rendiment

Després d’un any i mig al Borussia Dortmund alemany, Marc Bartra (Sant Jaume dels Domenys, 15-1-1991) va decidir tornar a la lliga en el mercat d’hivern passat i va firmar un contracte fins al 2023 amb el Betis de Quique Setién. Un nou projecte que no podia començar millor, i és que tant Bartra com el Betis estan demostrant un estat de forma envejable que ha situat l’equip sevillà en posicions d’Europa League quan falten set jornades per al final del campionat. El jugador format a can Barça repassa el passat, present i futur de la seva trajectòria professional i avisa dels perills del pròxim partit contra el Girona en un duel entre dos rivals directes en la zona alta. A més, a Montilivi Bartra es retrobarà amb el seu excompany i gran amic Marc Muniesa.

Sembla que la va ben encertar quan va fitxar pel Betis durant el mercat d’hivern.

Sí, quan vaig prendre la decisió de venir aquí ho vaig fer pensant en gran i pensant en com podien anar les coses. Tot el que vaig pensar s’està complint i, a més, d’una manera molt positiva, tant pel que fa a resultats, joc, en l’aspecte personal... Tot.

Com va anar perquè es decantés per deixar el Dortmund?

Sobretot tenia clar que volia tornar a la lliga, i l’opció del Betis era una de les que més m’agradava. Volia tenir un rendiment immediat en un equip en què per estil i filosofia de joc em pogués sentir bé. Al Betis hi ha un projecte molt bo, hi ha molt bon vestidor, la ciutat és molt bonica, l’afició espectacular... Tot em feia pensar que era una molt bona opció, i la veritat és que s’està complint tot el que buscava.

La pèrdua de protagonisme al conjunt alemany va ser el detonant del canvi d’aires?

El primer any al Dortmund va ser molt bo, vaig jugar la gran majoria dels partits i era important en un club gran. Fins i tot vam guanyar un títol, que feia anys que no passava. El curs següent també va començar molt bé, anàvem primers i érem l’equip menys golejat de les grans lligues, però de cop i volta vam començar a perdre molts partits i es va canviar l’entrenador. I de seguida vaig veure que el nou tècnic, Peter Stöger, no comptava gaire amb mi per ser un jugador important, i jo no volia perdre el temps. Volia estar en un lloc on realment sentís que em volien, perquè el que em fa feliç és estar al camp, jugar i sentir-me important.

Va firmar amb el Betis fins al juny del 2023, fet que demostra que aposta per un projecte a llarg termini...

Sí, vam veure que el Betis volia fer un esforç per poder tenir-me i jo, amb 27 anys, buscava estabilitat i també poder practicar un futbol com el que fa el Betis, i crec que aquí ho puc tenir tot. Ja veurem els anys que passaré aquí, però el més important és que en el dia a dia estic molt content, intentant millorar en l’aspecte personal i també intentant fer més gran el Betis.

Entrar a Europa seria la confirmació que el club no para de créixer i és ambiciós.

Un projecte pot ser molt bo, però el que compta són els resultats, i avui dia les coses s’estan fent molt bé, tot i que el marge per millorar sempre hi és. I això és el que volem, seguir fent gran el club entre tots.

El tècnic, Quique Setién, sembla que ha encertat la tecla.

Sí, ja el coneixia d’abans d’estar al Betis, i els seus equips sempre m’han agradat molt. És un d’aquests entrenadors que amb qui de seguida identifiques els seus equips. En aquest cas, des del primer moment al Betis, vaig pensar que anàvem pel bon camí. Té una filosofia de joc de tenir paciència i anar a poc a poc per anar creixent, i ho estem aconseguint. Estem en un moment de molta confiança, en cada partit sabem molt bé el que hem de fer i també som conscients que cap partit és fàcil, que és una lliga molt competida. Però tenim jugadors de molta qualitat i una barreja de joventut i veterania que fa que estiguem tenint un molt bon rendiment.

Tornem al present. Divendres visitaran Montilivi en un duel directe entre dos equips que aspiren a jugar l’Europa League el curs vinent. Es preveu un partidàs amb molt en joc.

Sí, crec que el Girona-Betis és un dels partits més atractius que es pot veure en la lliga, tant pels estils de joc com per la passió que hi posen els dos equips. Evidentment, segueixo el Girona i, a més, hi tinc amics.

El Betis, cinquè amb 49 punts, en té cinc més que el Girona, vuitè. Si guanyen faran un pas de gegant en les seves aspiracions.

És un partit molt important per a nosaltres, com tots els que venen ara, però nosaltres continuem en la mateixa línia de pensar només en el pròxim enfrontament. Sabem que serà un partit molt complicat i que el Girona no ens posarà les coses fàcils, però anirem a fer el que sabem fer per endur-nos els tres punts.

El Girona és un dels equips revelació. Què destacaria del conjunt dirigit per Pablo Machín?

Sobretot que tenen les coses molt clares, que és un equip molt intens amb pilota i sense i que tenen jugadors amb la motivació extra de viure el seu primer any a primera divisió. Intentarem contrarestar tot això.

A Montilivi tindran feina per aturar jugadors com Cristhian Stuani i Portu...

Sí, són dos dels davanters que estan més en forma de la lliga, ho estan demostrant amb gols i ens obligaran a estar atents i concentrats durant tot el partit.

Com el Girona, el Betis està utilitzant habitualment una defensa amb tres centrals. S’hi sent còmode?

Sí, al Dortmund ja havia jugat amb una defensa de tres centrals. Al final, més que el sistema, el més important és la filosofia i l’estil de joc. Nosaltres, al Betis, ja podem jugar amb dos o tres centrals, que la filosofia és la mateixa. Personalment, m’hi sento còmode. Des del primer moment m’agradava l’estil del tècnic, Quique Setién, i quan domines les facetes del joc, qualsevol sistema et fa disfrutar molt.

Al Girona té un amic íntim, Marc Muniesa. Suposo que li deu fer il·lusió veure’l.

Sí, serà molt especial, ja que a en Marc li tinc una estima molt gran, no només com a excompany, sinó també com a amic. És dels grans amics que he pogut fer en el món del futbol i sempre li desitjo el millor de tot. Tinc moltes ganes de trobar-me’l divendres.

Amb Muniesa van compartir moltes coses a can Barça, una etapa que deu recordar amb molt d’orgull.

És clar que per a qualsevol jugador del planter poder viure quatre o cinc anys al primer equip del Barça és molt positiu. Vaig poder viure de tot, des de debutar a primera divisió fins a guanyar molts títols, consolidar-me com a jugador del primer equip... Hi va haver moments de tot, moments molt bons i també d’altres de més durs, però al Barça vaig poder somiar i complir somnis. I un cop vaig canviar d’aires, doncs ho vaig fer amb el cap ben alt i orgullós d’haver pogut formar part bastants anys del primer equip del Barça.

Al Barça sempre va tenir molta competència a la defensa i li va costar fer-se un lloc en l’onze. Va ser molt difícil deixar el club blaugrana a la recerca de nous objectius?

Sempre he dit que el Barça és com una bombolla, i en la meva etapa hi va haver un moment en què vaig creure que m’aniria bé sortir de la zona de confort. El primer any a Dortmund va ser increïble, vaig madurar molt i vaig millorar el meu joc, a banda d’agafar experiència en una lliga molt competitiva. I ara també estic progressant al Betis, de nou en la millor lliga del món, i estic disfrutant d’aquest moment com un nen petit.

Li ha quedat l’espina clavada de no poder-se quedar al Camp Nou com sí que han fet excompanys seus?

Com deia, al Barça hi va haver moments de tot, anys en què vaig jugar menys i altres temporades en què vaig jugar molts partits. Sí que en l’últim curs vaig creure oportú que la meva carrera esportiva havia d’agafar un altre camí, però són coses que passen i estic molt content pels bons moments i també pels més durs, ja que et fan ser més fort. El futbol es tracta d’això.

A més del futbol també ha fet passos endavant personalment: s’ha casat, ha tingut mainada, té un campus i un club de futbol de base a Sant Jaume dels Domenys…

Sí, crec que perquè en l’aspecte professionals et surtin les coses bé és molt important tenir una certa estabilitat en el teu dia a dia, que et sentis bé i ple en tots els sentits. En el nostre dia a dia com a futbolistes, potser tenim una, dues o tres hores d’entrenament, però la resta del dia som persones normals, com qualsevol altre ésser humà. Sempre he dit que abans que res som persones i que com millor et vagi en la teva vida personal, millor t’anirà al terreny de joc, i així és.

Un partit?

El debut amb el Barça a primera al Vicente Calderón.

Un company?

Te’n diria molts, però si només en puc escollir un, Carles Puyol.

Un gol?

El que vaig marcar amb el Dortmund contra el Wolfsburg, que va anar a l’escaire.

Un títol?

La Champions.

El pitjor rival que has defensat?

Messi, en els entrenaments.

El millor jugador del món?

També en Leo, sense dubte.

El millor del futbol?

Les persones que coneixes i les amistats que fas.

I el pitjor?

Que deixes de ser una persona anònima i segons en quins moments m’agradaria.

Una mania?

En tinc força, però potser la de jugar amb calçotets negres.

Un plat?

La paella que fa el meu germà.

Una afició?

Estar amb la meva filla i la meva família.

Un viatge?

Les Maldives.

Una farra?

Qualsevol de les moltes que vam fer celebrant títols amb el Barça.

Un record de la infantesa?

Quan jugava al carrer amb el meu germà bessó.

Un amor platònic?

La meva dona [riu].

Un projecte de futur?

Ser feliç cada dia.

El VAR, sí o no?

Sí.