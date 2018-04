El Barça esgota la paciència amb Gerard López

Gerard López té molt difícil continuar al capdavant del Barça B. La directiva i els executius encarregats de la direcció del filial es van reunir ahir al vespre i van prendre una determinació que, segurament, el club farà oficial avui, segons va avançar Catalunya Ràdio. Encara hi ha dubtes perquè hi ha veus discordants sobre l’acomiadament del tècnic que va aconseguir l’ascens a segona divisió i que no ha pogut redreçar el rumb de l’equip en la segona volta. A sis jornades per acabar, el filial arrossega nou jornades sense vèncer i és en posicions de descens. García Pimienta és el millor col·locat per suplir el tècnic de Granollers, com a mínim, fins a final de temporada.

La continuïtat de Gerard López al capdavant de l’equip ha estat un tema roent en els despatxos del club des de l’estiu passat. El club es va veure obligat a renovar l’entrenador després d’aconseguir l’ascens de categoria, tot i que hi havia una part de la directiva que no creia en la seva figura. Sempre reconfortat en els executius, primer Pep Segura i després també José Mari Bakero, el tècnic ha anat superant diversos match balls quan l’equip patia males ratxes de resultats. De fet, en l’aturada de Nadal després d’una derrota a casa contra l’Albacete (0-1) tothom en el si del club tenia clar que Gerard seria destituït. La insistència de Segura i Bakero van mantenir el tècnic a la banqueta en el mes de desembre però ara, amb l’equip a dos punts de la salvació i a les portes d’un duel decisiu i directe contra l’Almeria, el més probable és que el filial canviï de rumb. Les cinc derrotes consecutives i les nou jornades sense guanyar han esgotat la paciència del club.

Pimienta, a punt