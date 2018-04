Pimienta i l’Himàlaia

No llueixen ni l’escenari ni els objectius, però el camí serà així de dur, difícil i tenebrós fins al final. Pimienta té al davant “un repte majúscul”, tal com va reconèixer ell mateix en la seva presentació com a tècnic del Barça B dimecres passat. I per començar, en el seu primer partit al capdavant del filial, necessita el triomf en el duel directe que juguen avui dos dels equips en pitjor forma de tota la competició: els blaugrana han perdut els últims cinc partits mentre que l’Almeria n’ha empatat dos i n’ha perdut tres en aquesta mateixa sèrie.

El club ha volgut treure tota la pressió a l’entrenador signant-li un contracte per dues temporades més, sigui quina sigui la categoria, i amb el missatge que la destitució no ha estat per efecte dels resultats. Per tant, ara la diana està sobre els qui trepitgen la gespa. “Hem de fer una passa endavant. Els protagonistes som nosaltres i estic convençut que ho tirarem endavant. Només necessitem una victòria”, explicava recentment un dels jugadors referència, Carles Aleñá. “Els jugadors són molt bons. Tenim la capacitat per desencallar la situació”, afirmava també Pimienta.

