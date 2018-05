No es donen per vençuts

Amb sis punts de diferència i quatre partits per jugar, al Barça B li cal un miracle per assolir la salvació. Els blaugrana han perdut set partits seguits i les sensacions han estat variables durant les derrotes. Amb Garcia Pimienta, l’equip n’ha encaixat dues per la mínima, un fet que genera confiança dins de la greu situació de l’equip. El vestidor creu en la salvació perquè confia a guanyar els quatre partits, tot i que assumeix que la situació és ben complicada.

“Si veiés que l’equip està mort, que no té actitud o que ha de millorar això o això altre, doncs reconeixeria que estem a la segona B i que podem tancar la paradeta. Però no és així ni de bon tros. L’únic que hem de fer és que la pilota entri”, va explicar el capità, Carles Aleñá.

Les derrotes contra l’Almeria (0-1) i el Reus (1-0) no han evitat que dins del vestidor hi hagi certa incomprensió sobre la situació actual de l’equip en la taula atès el nivell del joc, però alhora hi ha confiança que poden guanyar els quatre equips que queden. “La situació és complicada, això ja ho sabem. I la dinàmica no és bona, però traurem coses positives per anar a guanyar a Gijón”, va dir Garcia Pimienta.

L’exentrenador del juvenil, arribat fa dues jornades a la banqueta del filial, ha atorgat alguns matisos a l’equip. “L’equip té actitud. Ara tenim més la pilota, però el que valen són els gols i no n’estem marcant”, va dir Ortolà. “L’equip ha fet un canvi de xip. Té més toc i fa una pressió alta. Malauradament els resultats no surten, però tenim confiança que amb Pimienta ho podem aconseguir”, hi va afegir Aleñá.

Un triomf obligat